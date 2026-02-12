為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    國防特別條例》與傅崐萁同聲不過政院版 學者：黃國昌發言不具代表性

    2026/02/12 15:16 記者方瑋立／台北報導
    台灣安保協會副祕書長何澄輝。（資料照）

    台灣安保協會副祕書長何澄輝。（資料照）

    民眾黨主席、前立委黃國昌今（12）日針對國防特別條例稱黨內已達共識「最終不會通過行政院版」，與黨團總召陳清龍昨天的保留態度形成強烈對比。對此，台灣安保協會副秘書長何澄輝受訪指出，民眾黨目前呈現「兩個太陽」的權力結構，黃國昌的發言其實是為了個人野心而「巴著國民黨」，其立場並不代表民眾黨新任8名不分區立委的態度，柯文哲也不會為了成就黃國昌而賠掉整個黨。

    何澄輝分析，國民黨傅崐萁與民眾黨黃國昌2人，是目前完全不想讓政院版通過的核心人物，堅持與中國沆瀣一氣的做法。然而，這種基於一黨之私甚至個人利益的作為，已引發2黨內其他人強烈不滿，認為這將重創政黨支持度，因此黨內才會出現想要「解套」的聲音。

    針對民眾黨內部局勢，何澄輝認為，「黃國昌的發言不具代表性」，民眾黨新任8名不分區立委相對沒有包袱，且多是柯文哲找進來的人馬，黃國昌不見得能控制或影響他們。他推測，柯文哲沒有這麼傻，8名立委在關鍵時刻也不一定會遵照黃國昌意志，因為繼續阻擋預算只會讓民眾黨陷入「滅頂之災」。

    何澄輝進一步點出黃國昌強硬表態背後的政治算計指出，黃國昌現在處境尷尬，為了競選新北市長，必須「巴著」國民黨內的極端派（如傅崐萁），透過配合國民黨的焦土策略來進行政治交換，以換取國民黨在選舉上的禮讓或位置。

    何澄輝表示，柯文哲雖然官司纏身，但若想維持政治影響力，民眾黨就是他最大的資產。他說，柯文哲很清楚，且黨內仍有中配立委李貞秀的國籍問題，至少要與國民黨在國防預算上做出差異，倘若任由黃國昌一意孤行，導致民眾黨被貼上「中國黨」標籤，或像藍營一樣置台灣生死於不顧，民眾黨將失去生存空間。因此，柯文哲不會願意為了黃國昌個人的野心，讓整個民眾黨陪葬。

    圖
    圖 圖 圖
