綠白合軍購現曙光 吳思瑤轟：傅崐萁路線阻礙台灣安全

民進黨立委吳思瑤。（記者林哲遠攝）

民眾黨立院黨團昨表態，願意讓行政院版軍購條例付委併案審查；國民黨團總召傅崐萁卻怒嗆，政院版是否付委已非重點，因為最終三讀通過的「絕不會是行政院版本」。對此，民進黨立委吳思瑤今受訪時直言，感謝民眾黨釋出善意，這是綠白合作的開始；反觀，傅崐萁的喊話，不僅彰顯國民黨的立法傲慢，更顯示傅崐萁恐是阻礙台灣安全前進的路線。

吳思瑤指出，執政團隊每天都在努力，為了軍購條例順利付委審查，不停歇地與社會對話溝通、爭取國會支持，並向國際傳達立場，希望讓全民都期盼的軍購往前推。賴總統在外媒《法新社》專訪中清楚向國際社會傳遞，台灣對自己的安全防衛有強大的意志、充分的準備，賴也提到中國野心不會停止，拿下台灣第一島鏈只是第一步，未來繼續侵擾菲律賓、日本都是有極有可能。

吳思瑤強調，這也是日本首相高市早苗喊出「台灣有事、日本有事」，中國影響印太地區國家的安全都是現在進行式。因此，世界各國都在強化軍事投資，日韓每年都投入高達1.4兆軍事投資，台灣則是8年期1.25兆，世界各國都在防範中國侵略，台灣身為第一島鏈的第一線，絕對不能掉以輕心。

對於傅崐萁放話絕不通過政院版軍購條例，吳思瑤表示，新的一年國會出現好消息、壞消息，好消息是民眾黨團願意讓行政院版本軍購條例併案審查，這是一個好的開始，也是綠白合作的開始；但軍購條例要順利通過，仍需要綠藍白三共同努力。

吳思瑤說，國民黨要提出版本，民進黨尊重，但壞消息是傅崐萁公開放話，最終通過的版本絕對不會是行政院版，傅崐萁又再次重蹈覆轍，呈現了國民黨的立法傲慢，每一個版本都應平起平坐，有平等被審視與討論的權利，每個版本的好壞，大家就來直球對決。

吳思瑤重申，行政院版軍購條例絕對是各版本中最專業、最嚴謹，最符合台灣所需的最佳版本，感謝民眾黨團釋出善意，為軍購條例推進帶來強心針；不過，傅崐萁的喊話，顯示傅崐萁的路線恐是阻礙台灣安全前進的路線。她強調，新的一年一切重新開始，執政黨不會放棄任何努力，期盼綠藍白能夠合作。

