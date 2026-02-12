藍白支持者過半力挺！ 民進黨：逾7成國人盼速審台美貿易協定

民進黨政策會執行長吳思瑤（右）、發言人吳崢（左）12日在黨中央舉行「台美關稅談判滿意度民調」記者會。（記者叢昌瑾攝）

台美關稅談判達成15%不疊加成果，台美對等貿易協定（ART）有望本週正式簽署。對此，民進黨今（12日）由政策會執行長吳思瑤及發言人吳崢召開「台美關稅談判滿意度民調」記者會，公布台灣民眾對於關稅談判結果高達61.0％滿意，更有74.1%民眾希望立法院儘速審議關稅結果，尤其藍白支持者中，皆有超過五成贊成儘速審議。

關於民調結果，吳崢說明，台美關稅談判達成15%不疊加，與日韓等主要競爭國家相同的結果，有高達61.0%民眾認為滿意，僅有24.8%不滿意；交叉分析後，多數縣市皆有超過6成民眾滿意談判結果，尤其台北市與高屏，分別有65.3%、66.3%的高滿意度。

此外，20至29歲民眾有高達66.6%滿意關稅結果。進一步詢問關稅談判結果中，包括工具機、水五金、紡織、塑膠、自行車、汽車零組件等傳產關稅平均減少約10%，有高達70.0%民眾認為對傳產出口有幫助，僅20.8%認為沒幫助。

吳崢續指，民眾對於政府持續台美深化合作，也有極高肯定。日前賴清德總統親自宣布的「台美經濟繁榮夥伴對話」中，強化台美經濟安全，加速建構非紅供應鏈，特別是在 AI 與半導體領域，有高達71.4%民眾贊成、18.9%不贊成；「矽盛世宣言」中台美進行供應鏈安全戰略對接、關鍵礦物合作、第三國合作及雙邊經濟合作，有71.4%民眾認為對台灣經濟有幫助，僅有17.4%認為沒幫助。

吳思瑤則表示，民調清楚反映跨黨派、跨世代的高度共識。整體有74.1%支持立法院儘速審議並通過對美談判成果，僅14.9%反對，差距達5倍，各黨派皆逾5成力挺，20至29歲更高達82.3%，民意方向十分明確。

吳思瑤說，亮眼的經濟數據驗證了現行路線的正確性，2025年台灣經濟成長率高達 7.37%，創15年新高；失業率低於3%，為25年來最佳；台股更在11日封關日衝上 33,605點寫下歷史新高。總統賴清德上任以來股市成長近58%，相較前總統馬英九任內封關僅8095點，8年下跌12.9%，萬點僅是口號，現在的成果是有目共睹。

吳思瑤進一步指出，在經濟路線選擇上，67.6%國人支持優先與美日合作，而中間選民有60.3%肯認擴大與美日合作，呈現多數國人期待台灣深化與美日經貿關係。吳並呼籲，民調具體數字已說明當前經貿路線方向，在野黨應正視跨黨派、跨世代的民意，切勿讓國會審議成為台灣經貿前進的阻力，應順應民意儘速通過台美談判成果，為台灣傳產與供應鏈安全爭取先機。

