    首頁 > 政治

    法新社訪「台灣總統」 賴清德：若北京奪取民主島嶼 其他國家將成下一個目標

    2026/02/12 10:40 記者蘇永耀／台北報導
    賴清德總統日前接受「法新社」專訪。（資料照）

    賴清德總統日前接受「法新社」（AFP）全球新聞總監Philip Chetwynd及台北分社社長Allison Jackson專訪，針對台歐、台美關係、國防、兩岸關係及半導體產業等議題，深度回應媒體提問。法新社預計今（12）日正式刊出相關報導，將賴總統專訪列為全球頭條新聞，全球預告並以台灣總統稱呼。

    根據法新社預告，報導重點聚焦於美中台關係、台歐關係、多邊國防與產業合作等。強化國防方面，賴總統警告，若北京奪取這座民主島嶼，區域內其他國家將成為中國的下一個目標，強調台灣必須大幅強化自身防衛能力；台歐合作方面，賴總統則呼籲台歐雙邊在國防及人工智慧領域深化合作。面對日益複雜的區域情勢，這是賴總統上任後首次接受國際通訊社專訪，透過專訪明確說明台灣在國際地緣政治中的關鍵地位，更彰顯台灣的戰略定性。

    法新社為全球三大通訊社，觸及全球數億受眾，極具國際影響力。此次全球新聞總監Philip親自帶隊來台採訪，顯示對台灣元首的高度重視。賴總統透過此次專訪，面向全球廣大讀者傳遞台灣聲音，說明台灣自我防衛與貢獻世界的能力及決心，向世界進行戰略溝通。

