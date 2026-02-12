「瑜亮情結」李四川談侯友宜最佩服這件事 找時間拜訪劉和然

李四川今天接受廣播專訪，談及新北市長侯友宜對五股垃圾山的處理，讓他相當敬佩。（廣播節目「千秋萬世」提供）

台北市副市長李四川宣布3月投入新北市長選舉作業後，新北市長侯友宜表態支持，之前有意爭取提名的副市長劉和然也表態會跟李四川並肩作戰；李四川今表示，很佩服侯友宜對五股垃圾山的處理，也會找時間拜訪劉和然，請教劉對新北市的想法跟建議。

李四川今天接受廣播專訪時表示，跟侯友宜相處5到6年，對侯友宜很敬佩，外人說他們有「瑜亮情節」，其實這5年他們沒有不愉快的事情；以前有需要得罪人的事，都是侯友宜衝在前面。像五股垃圾山的處理，只有他是警界出身，有這樣的能力把五股垃圾山重新整理，讓他很敬佩。

請繼續往下閱讀...

李四川說，前兩天他們兩人在板橋見面，兩人聊了一個多小時，就是他跟侯學習了很多施政的技巧、經驗，尤其是五股垃圾山的處理。五股垃圾山有許多私有地、違章建築，長期被濫倒垃圾，形成環境髒亂的垃圾山，經過整理後，環境煥然一新，成為五股新興景點，一掃惡名。

李四川也提到劉和然是他當台北縣副縣長時的教育局長，口才好，在教育政策上有魄力，後來轉為環保局長，對新北市貢獻很多，想為新北市再更上一層樓，他也鼓勵。昨天劉表示願意幫他，他參加完幾個局處的尾牙後打電話給劉，「可能太晚了，他沒接」，因此他在臉書留言「謝謝和然副市長，接下來還需要你幫我加油」，劉和然也回復「全力以赴，ㄧ起為新北打拚」。

李四川表示，會找時間去拜訪劉，請教他這段時間準備選舉對新北市的想法跟建議，也希望他能提供更好的意見。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法