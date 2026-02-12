為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    「瑜亮情結」李四川談侯友宜最佩服這件事 找時間拜訪劉和然

    2026/02/12 10:36 記者何玉華／台北報導
    李四川今天接受廣播專訪，談及新北市長侯友宜對五股垃圾山的處理，讓他相當敬佩。（廣播節目「千秋萬世」提供）

    李四川今天接受廣播專訪，談及新北市長侯友宜對五股垃圾山的處理，讓他相當敬佩。（廣播節目「千秋萬世」提供）

    台北市副市長李四川宣布3月投入新北市長選舉作業後，新北市長侯友宜表態支持，之前有意爭取提名的副市長劉和然也表態會跟李四川並肩作戰；李四川今表示，很佩服侯友宜對五股垃圾山的處理，也會找時間拜訪劉和然，請教劉對新北市的想法跟建議。

    李四川今天接受廣播專訪時表示，跟侯友宜相處5到6年，對侯友宜很敬佩，外人說他們有「瑜亮情節」，其實這5年他們沒有不愉快的事情；以前有需要得罪人的事，都是侯友宜衝在前面。像五股垃圾山的處理，只有他是警界出身，有這樣的能力把五股垃圾山重新整理，讓他很敬佩。

    李四川說，前兩天他們兩人在板橋見面，兩人聊了一個多小時，就是他跟侯學習了很多施政的技巧、經驗，尤其是五股垃圾山的處理。五股垃圾山有許多私有地、違章建築，長期被濫倒垃圾，形成環境髒亂的垃圾山，經過整理後，環境煥然一新，成為五股新興景點，一掃惡名。

    李四川也提到劉和然是他當台北縣副縣長時的教育局長，口才好，在教育政策上有魄力，後來轉為環保局長，對新北市貢獻很多，想為新北市再更上一層樓，他也鼓勵。昨天劉表示願意幫他，他參加完幾個局處的尾牙後打電話給劉，「可能太晚了，他沒接」，因此他在臉書留言「謝謝和然副市長，接下來還需要你幫我加油」，劉和然也回復「全力以赴，ㄧ起為新北打拚」。

    李四川表示，會找時間去拜訪劉，請教他這段時間準備選舉對新北市的想法跟建議，也希望他能提供更好的意見。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播