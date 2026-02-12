掀高金素梅老巢 張育萌：3年拿近千萬「有系統」領補助

無黨籍立委高金素梅。（資料照）

無黨籍山地原住民立委高金素梅涉詐領助理補助款、違法輸入中國快篩劑及利用原住民協會活動名義詐領補助，被檢方以貪污治罪條例、醫療器材管理法及刑法詐欺等罪嫌偵辦，以及釐清中共有無介入資助。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌揭露高金素梅利用「台灣原住民多族群文化交流協會」煉金的事蹟。

張育萌在臉書PO文表示，掀翻高金素梅的老巢，這種勾當根本見不得光，高金素梅創了一個協會，叫「台灣原住民多族群文化交流協會」，檢調發現，從2016年開始，體育署每年補助這個協會，舉辦「百步穿楊全國原住民族傳統射箭賽」280萬元，連續3年都是如此。原民會又再另外補助50萬元，光是射箭活動，三年加起來總共拿了將近千萬的補助。

請繼續往下閱讀...

張育萌指出，2016年，協會從中央部會、台電或中油，拿到414萬元補助，隔年，提高變599萬元。2018年，又拿了628萬元，2017年，協會說要辦「原住民族部落歌謠文化活動」，就向原民會申請150萬元，向中油申請20萬元，向台電申請25萬元，同時，又把名稱稍微改一下，就再找教育部和觀光局等其他部會，申請高達233萬元補助款。

張育萌續指，2018年故技重施，協會要辦「原住民族部落歌謠文化活動」，向一堆部會申請補助，向原民會要150萬，向文化部要20萬，向中油要20萬、向觀光局要8萬，又向台電要20萬，結果，換個名稱，又再申請一拖拉庫補助，用「原住民族傳統歌謠傳唱教學及表演活動」（你沒看錯，這是不同活動），又申請總共248萬元。

張育萌分析，這個協會的執行長——周陳文彬原本是屏東縣議員，結果檢調發現，他選舉的時候，把錢先給助理，再交代助理說這是要給選民配偶的「生日禮金」，請選民投給他，更離譜的是，周陳文彬另外給助理3萬，說要用一票一千元，給枋寮的選民，助理聽到其他人被查賄選，臨陣退縮，把錢交還給周陳文彬，沒想到法網恢恢，還是被檢方查到。

張育萌直言，2020年，周陳文彬被判賄選定讞，當選無效。判刑四個月，上次選舉，她女兒周陳曉玟又選上議員，重點是，周陳曉玟也是高金素梅的助理，還當過他爸爸周陳文彬的主任。現在，周陳文彬30萬交保，他女兒周陳曉玟超級靜悄悄，整個「高金系統」，就像盤根錯節的政治幫派，用利益輸送養樁腳，用組織動員換選票，怎麼這麼會選舉？這麼會服務？因為在見不到光的地方，他們根本不跟你談什麼意識形態，只談利益交換，陳玉珍去哪了？高金素梅怎麼不收起她那要飯的碗？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法