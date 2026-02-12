為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    掀高金素梅老巢 張育萌：3年拿近千萬「有系統」領補助

    2026/02/12 10:42 即時新聞／綜合報導
    無黨籍立委高金素梅。（資料照）

    無黨籍立委高金素梅。（資料照）

    無黨籍山地原住民立委高金素梅涉詐領助理補助款、違法輸入中國快篩劑及利用原住民協會活動名義詐領補助，被檢方以貪污治罪條例、醫療器材管理法及刑法詐欺等罪嫌偵辦，以及釐清中共有無介入資助。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌揭露高金素梅利用「台灣原住民多族群文化交流協會」煉金的事蹟。

    張育萌在臉書PO文表示，掀翻高金素梅的老巢，這種勾當根本見不得光，高金素梅創了一個協會，叫「台灣原住民多族群文化交流協會」，檢調發現，從2016年開始，體育署每年補助這個協會，舉辦「百步穿楊全國原住民族傳統射箭賽」280萬元，連續3年都是如此。原民會又再另外補助50萬元，光是射箭活動，三年加起來總共拿了將近千萬的補助。

    張育萌指出，2016年，協會從中央部會、台電或中油，拿到414萬元補助，隔年，提高變599萬元。2018年，又拿了628萬元，2017年，協會說要辦「原住民族部落歌謠文化活動」，就向原民會申請150萬元，向中油申請20萬元，向台電申請25萬元，同時，又把名稱稍微改一下，就再找教育部和觀光局等其他部會，申請高達233萬元補助款。

    張育萌續指，2018年故技重施，協會要辦「原住民族部落歌謠文化活動」，向一堆部會申請補助，向原民會要150萬，向文化部要20萬，向中油要20萬、向觀光局要8萬，又向台電要20萬，結果，換個名稱，又再申請一拖拉庫補助，用「原住民族傳統歌謠傳唱教學及表演活動」（你沒看錯，這是不同活動），又申請總共248萬元。

    張育萌分析，這個協會的執行長——周陳文彬原本是屏東縣議員，結果檢調發現，他選舉的時候，把錢先給助理，再交代助理說這是要給選民配偶的「生日禮金」，請選民投給他，更離譜的是，周陳文彬另外給助理3萬，說要用一票一千元，給枋寮的選民，助理聽到其他人被查賄選，臨陣退縮，把錢交還給周陳文彬，沒想到法網恢恢，還是被檢方查到。

    張育萌直言，2020年，周陳文彬被判賄選定讞，當選無效。判刑四個月，上次選舉，她女兒周陳曉玟又選上議員，重點是，周陳曉玟也是高金素梅的助理，還當過他爸爸周陳文彬的主任。現在，周陳文彬30萬交保，他女兒周陳曉玟超級靜悄悄，整個「高金系統」，就像盤根錯節的政治幫派，用利益輸送養樁腳，用組織動員換選票，怎麼這麼會選舉？這麼會服務？因為在見不到光的地方，他們根本不跟你談什麼意識形態，只談利益交換，陳玉珍去哪了？高金素梅怎麼不收起她那要飯的碗？

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播