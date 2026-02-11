徐欣瑩喊「清流對抗黑金」 陳見賢陣營酸：為權位發動恐怖攻擊？

陳見賢（前排右）昨天登記國民黨新竹縣長選舉黨內初選。（陳見賢團隊提供）

國民黨立委徐欣瑩今天登記新竹縣長選舉黨內初選，將登記初選形容為「一場『清流前瞻』對抗『黑金弊案』的聖戰」。對此，對手陳見賢競選辦公室發言人田芮熙反問，一邊爭取國民黨提名，一邊攻擊、撕裂國民黨，這種詆毀他人的行徑，到底是徐欣瑩口中的「聖戰」，還是為了權位不計一切發動的「恐怖攻擊」？

田芮熙回應，國民黨新竹縣長初選應是一場團結向前的民主實踐。徐欣瑩委員既已正式登記參加國民黨新竹縣長初選，理應尊重黨內民主制度的正當性。不宜一方面參與制度，另一方面卻對提名機制屢加批評，甚至以「陷阱」、「不公」等偏激字眼製造內部對立。

請繼續往下閱讀...

田芮熙說，依據《中國國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法》第23條規定，申請提名登記的黨員，不得有損害本黨聲譽、破壞團結或惡意攻訐同志之行為。但近期新竹縣內出現的負面選戰手法，「凡走過必留痕跡」，競選團隊已掌握街頭散發黑函式文宣，以及其他試圖干擾輿論、帶動負面風向的不當行為。

田芮熙呼籲相關人士適可而止，切莫變本加厲，進一步撕裂黨內團結。唯有回歸理性對話，以具體政見爭取支持，才是從政者應有的格局與擔當。

國民黨新竹縣長初選登記今天最後一天，立委徐欣瑩下午到竹縣黨部完成登記後發表演說，「登記不是妥協，而是戰鬥的開始」，這是一場「清流前瞻」對抗「黑金弊案」的聖戰，邀請鄉親共同加入這場「以改革為名的陽光行動」。

相關新聞：

壓線登記國民黨新竹縣長初選 徐欣瑩喊「清流對抗黑金」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法