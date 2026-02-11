新北選戰蘇巧慧vs.李四川 王世堅：兩強相爭很精彩

王世堅晚間出席寧夏夜市尾牙，會後受訪說，國民黨在新北市長候選人整合得很快速，這點民進黨倒是可以借鏡參考，但是他對民進黨提名的蘇巧慧也抱以厚望，評估本次新北市長選舉是「強對強」兩強相爭。（記者孫唯容攝）

台北市副市長李四川今（11日）宣布請辭，3月份預計正式投入新北市長選戰，新北市長侯友宜、副市長劉和然雙雙表示願意全力支持李四川。被視為參選台北市長熱門人選的民進黨立委王世堅表示，國民黨在新北市長候選人整合得很快速，這點民進黨倒是可以借鏡參考，但是他對民進黨提名的蘇巧慧也抱以厚望，評估本次新北市長選舉是「強對強」兩強相爭。

王世堅晚間出席寧夏夜市尾牙，會後受訪說，國民黨在新北市長候選人整合得很快速，這點民進黨倒是可以借鏡參考，每個黨都有優缺點，但是國民黨內部有這麼多位菁英競逐，尤其副市長劉和然也努力很多年，侯友宜曾經也強力支持他，可以快速整合，讓他感到很意外，可以作為其他政黨借鏡效法的目標。

請繼續往下閱讀...

王世堅指出，民進黨在新北市提名蘇巧慧，他也抱以厚望，因為蘇巧慧不但勤走基層，針對新北市政也提出很多藍圖，以及針對市民福利的新看法，認為蘇巧慧的選情是看好的。

王世堅也回憶，之前他擔任議員曾經監督過李四川，他為人性情溫和，是實際做事的人，當時北市府針對工程方面的疑難雜症，李四川都是身先士卒，跑第一線解決，包含大同區環河北路、南京西路一帶地層下陷等問題，李四川運用工程知識，提出見解看法，針對地質去補強，可以看出是挑尖銳問題去解決的人，「和過去長年在政治上出一張嘴的不一樣。」

王世堅分析，蘇巧慧遇到很強勁的對手就是李四川，不過蘇巧慧可以隨時請益蘇貞昌院長，因著30幾年從政經驗，擔任過很多職務，不論是工程、教育、財政或環保都很熟稔，本身可以當蘇巧慧最好的老師。這次對決是「強對強」，兩強相爭，新北選舉可能會比台北市、台中市等其他縣市都好看、激烈。

王世堅認為，雙方提出政策的見解、針鋒相對會很好看，民進黨很快速推出蘇巧慧，沒想到國民黨也快速整合推出，這點兩大黨是其他政黨的學習對象。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法