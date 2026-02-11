壓線登記國民黨新竹縣長初選 徐欣瑩喊「清流對抗黑金」

立委徐欣瑩說，「登記不是妥協，而是戰鬥的開始」，這是一場「清流前瞻」對抗「黑金弊案」的聖戰，她邀請鄉親作她的後盾。（記者廖雪茹攝）

國民黨新竹縣長初選登記今天最後一天，立委徐欣瑩下午到新竹縣黨部，壓線完成登記。徐欣瑩演說時數度哽咽說，「2026年大選，將面對民進黨以『肅貪掃黑』為破口的毀滅性攻擊，為了救黨、為了救新竹縣，她義不容辭」。她也說，「登記不是妥協，而是戰鬥的開始」，這是一場「清流前瞻」對抗「黑金弊案」的聖戰，她邀請鄉親作她的後盾，共同加入這場「以改革為名的陽光行動」。

今天下午3點左右，徐欣瑩在各地支持者包括徐姓宗親會、議員、代表、村里長以及人民團體代表等簇擁下，步入國民黨新竹縣黨部；支持者高喊「唯一支持徐欣瑩」。徐欣瑩完成初選登記後，發表名為《困難原本就在預料之中：延續改革的火種，我義無反顧》的聲明。

徐欣瑩指出，地方其實很驚訝，為何明知這場初選形同陷阱還要跳進去？「如果退縮，新竹就真的陷入黑暗而失守了」。「這場初選的73制依然是不公平的，但她不能因為制度不公，就將新竹拱手讓給舊勢力。她引用柯P的話，「面對不公不義，難道還要裝優雅嗎？」她選擇「明知山有虎、偏向虎山行」，要用壓倒性的民意，衝破這個被操弄的結構。

徐欣瑩提到，日本首相高市早苗女士在眾議院選舉展現的堅毅，面對環境的艱困與結構的惡劣，高市首相依然堅持談政策、談守護國家的信念，這股力量深深觸動了她。

徐欣瑩說，新竹縣下一任的縣長，不僅是在路平、燈亮、水溝通，還要敢挑戰長期盤踞地方、阻礙改革的利益結構，還要思考如何在地緣政治動盪中讓城市維持能源自主，更要想辦法讓台灣半導體產業在國際供應鏈保持優勢、創造城市在國際上的能見度。

她提出「雙AI計畫」政策願景，要為新竹「按下成長的按鈕」，釋放這座城市無限的潛能。其一是「科技的AI」，推動桃竹竹苗大矽谷計畫，讓新竹在世界的舞台上，綻放引以為傲的科技光芒。第二是「有愛的AI」，將新竹打造成長健之鄉，讓每一位鄉親遇到困難時都能得到妥善照顧、安心成家，並擁有理想工作的「有愛（AI）城市」。

徐欣瑩最後強調，她知道這場比賽還沒起跑就先落後，但為了新竹的清白與改革，她選擇勇敢堅持，懇請縣民以及黨員同志與她同行，共同加入這場改革為名的陽光行動。

