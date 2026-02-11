李四川宣布將回新北拚選舉 劉和然臨時取消行程

新北市副市長劉和然原訂今下午5點30分出席「樹林之美」新春嘉年華燈會灑淨點燈祈福典禮，卻於下午4點臨時取消行程，引發關注。（記者羅國嘉攝）

新北市副市長劉和然原定今下午5點30分出席「樹林之美」新春嘉年華燈會灑淨點燈祈福典禮，卻於下午4點臨時取消行程，引發關注。外界揣測，此舉可能與台北市副市長李四川表態參選新北市長有關；目前劉對李宣布參選尚無回應。

國民黨新北市議員陳偉杰指出，李四川擔任過三個直轄市副市長，有最豐富的經驗和最高的人氣，對於李四川即將投入新北市長選舉，基層的反應都一致認為眾望所歸、實至名歸，希望後續黨內協調及黨外藍白合作的溝通，都能順利迅速地完成，讓李四川能夠無後顧之憂，為在野陣營守住全台最大執政直轄市。

市議員江怡臻則說，李四川長歷任三個直轄市副市長，也有黨秘書長與行政院秘書長的經歷，是新北市進一步茁壯成長的最佳人選之一。目前藍營兩位人選都正式表態，期待提名盡快拍板，大家為新北的未來全力以赴。

李四川稍早在臉書表示，已經向台北市長蔣萬安表達將在2月底請辭台北市副市長。3月開始回到他熟悉的新北市，若能獲得國民黨提名參選新北市長，也會和民眾黨主席黃國昌找出藍白共同合作的方式。（16:38更新）

