為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    羅智強嗆搜索高金素梅「民主寒冬」 正妹參選人：吃人血饅頭

    2026/02/11 20:21 記者余瑞仁／桃園報導
    簡伊翎在臉書抨擊立委羅智強消費司法。（圖取自臉書粉專蘆竹伊點靈簡伊翎）

    簡伊翎在臉書抨擊立委羅智強消費司法。（圖取自臉書粉專蘆竹伊點靈簡伊翎）

    台北地檢署昨指揮調查局持搜索票搜索立委高金素梅住家及辦公室，國民黨立委羅智強第一時間在臉書貼文直指「賴政權正在搜索高金素梅、民主寒冬來臨、下一個又是誰」。對此，曾擔任前立委立委鄭運鵬助理、登記民進黨桃園市蘆竹區市議員初選的簡伊翎，在其臉書粉專抨擊羅智強，「在事實尚未釐清前，不該搶著下政治結論。」更質疑羅智強此舉是在消費司法。

    簡伊翎在其臉書粉專「蘆竹伊點靈簡伊翎」發文，指羅智強把司法行動操作成政治迫害，這樣的做法，根本是在吃人血饅頭，踩著他人的處境搶聲量、搶話語權。而搶這種說法也再度展現其雙重標準：「搜索民進黨人士叫依法辦案，搜索非綠政治人物就成了政治追殺。」司法標準什麼時候變成用顏色決定？

    她並表示，從法律角度來看，搜索不是隨意發動的政治行動，檢察官必須基於具體事證向法院聲請搜索票，法官也會審查是否具備相當理由，搜索票才會核票，沒有一定的證據基礎，不可能說搜就搜。直批羅智強連基本的法律常識都不顧，是刻意帶風向、政治操作，把司法程序預設為政治迫害，甚至搶先替社會下判決，只會讓人更質疑：「究竟是在捍衛法治，還是在消費司法？」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播