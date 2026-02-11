羅智強嗆搜索高金素梅「民主寒冬」 正妹參選人：吃人血饅頭

簡伊翎在臉書抨擊立委羅智強消費司法。（圖取自臉書粉專蘆竹伊點靈簡伊翎）

台北地檢署昨指揮調查局持搜索票搜索立委高金素梅住家及辦公室，國民黨立委羅智強第一時間在臉書貼文直指「賴政權正在搜索高金素梅、民主寒冬來臨、下一個又是誰」。對此，曾擔任前立委立委鄭運鵬助理、登記民進黨桃園市蘆竹區市議員初選的簡伊翎，在其臉書粉專抨擊羅智強，「在事實尚未釐清前，不該搶著下政治結論。」更質疑羅智強此舉是在消費司法。

簡伊翎在其臉書粉專「蘆竹伊點靈簡伊翎」發文，指羅智強把司法行動操作成政治迫害，這樣的做法，根本是在吃人血饅頭，踩著他人的處境搶聲量、搶話語權。而搶這種說法也再度展現其雙重標準：「搜索民進黨人士叫依法辦案，搜索非綠政治人物就成了政治追殺。」司法標準什麼時候變成用顏色決定？

請繼續往下閱讀...

她並表示，從法律角度來看，搜索不是隨意發動的政治行動，檢察官必須基於具體事證向法院聲請搜索票，法官也會審查是否具備相當理由，搜索票才會核票，沒有一定的證據基礎，不可能說搜就搜。直批羅智強連基本的法律常識都不顧，是刻意帶風向、政治操作，把司法程序預設為政治迫害，甚至搶先替社會下判決，只會讓人更質疑：「究竟是在捍衛法治，還是在消費司法？」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法