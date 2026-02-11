為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    李四川請辭參戰新北市長 李乾龍：月底前完成徵召

    2026/02/11 20:02 記者羅國嘉／新北報導
    國民黨副主席李乾龍說，黨中央將於年後啟動新北市長提名程序，預計2月底前完成徵召。（資料照）

    台北市副市長李四川今天（11日）宣布，已經向台北市長蔣萬安表達2月底請辭副市長，3月開始回到新北市爭取國民黨提名參選下屆新北市長。新北市長侯友宜、副市長劉和然也發文「全力支持」。對此，國民黨副主席李乾龍說，已向侯友宜致謝，感謝其協助新北人選順利產生。黨中央將於年後啟動提名程序，預計2月底前完成徵召，盼透過藍白協調整合，推出最具勝算人選。

    李乾龍下午6點左右傳訊息給侯友宜，內容提到，「感謝你大力的協助，在你的運籌之下，新北一定順利完成勝選」，他也感謝侯友宜替黨中央分憂，協助新北市長人選順利產生。李乾龍說，侯友宜與劉和然都已表態全力支持李四川，盼順利交棒、贏得勝選，黨中央深表感謝。

    李乾龍說，目前適逢農曆年節，過年後黨中央將啟動提名程序，由提名小組開會討論，他擔任召集人，完成後報請中常會通過，正式徵召李四川代表國民黨參選新北市長。相關程序預計2月底前完成，3月展開布局。

    至於藍白合作，李乾龍說，過去已有一定默契，後續將再協調，形式包括民調等方式都可討論。大家都希望推出最有勝算的人選，民眾黨主席黃國昌也曾表示新北一定要贏，若有能贏的人選會全力支持，所以，期盼在藍白合作下贏得新北，並為2028重返執政奠定基礎。

