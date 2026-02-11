為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    日外相讚台灣「極重要夥伴」 林佳龍：盼台日升級為全面夥伴關係

    2026/02/11 20:26 記者黃靖媗／台北報導
    日本外相茂木敏充10日表示，台灣與日本共享基本價值，是日本極重要夥伴與珍貴友人。（歐新社檔案照）

    日本外相茂木敏充昨（10）日表示，台灣與日本共享基本價值，是日本極重要夥伴與珍貴友人，日本政府將秉持既有立場與台灣進一步深化交流及合作。對此，外交部長林佳龍今（11）日表達肯定與歡迎，並指出，台灣也將在台日關係既有良好基礎上，將雙邊關係提升為全面性夥伴關係。

    外交部說，日本外務省昨日舉行眾議院選舉後首次大臣記者會，茂木敏充表示，台灣與日本共享基本價值，且經濟與人員往來緊密，是日本極重要夥伴與珍貴友人，今後日本政府將秉持既有立場與台灣進一步深化交流及合作。

    林佳龍表示，高市內閣在去年10月上任時及本次眾議院大選後均立即公開主動表達，與台灣加深合作交流意願，具體展現台日深厚情誼以及日本政府高度重視台日友好關係的一貫立場。

    林佳龍指出，未來台灣也將在台日關係既有良好基礎上，秉持「總合外交」理念與日本持續深化雙邊各領域實質合作，將台日關係提升為互利互惠的全面性夥伴關係，共同為區域和平、穩定與繁榮作出貢獻。

    熱門推播