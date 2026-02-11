2月底辭副市長3月回新北衝刺選舉 李四川：和黃國昌找出藍白合方式

台北市副市長李四川表示，已向台北市長蔣萬安請辭。（記者田裕華攝）

台北市政府今（11）天完成輝達駐北市科T1718的地上權簽約案，扮演重要角色的副市長李四川稍早在臉書表示，已經向台北市長蔣萬安表達將在2月底請辭台北市副市長。3月開始，回到他熟悉的新北市，若能獲得國民黨提名參選新北市長，也會和民眾黨主席黃國昌找出藍白共同合作的方式。

李四川說，今天下午，他已經向蔣萬安表達將在2月底請辭台北市副市長。他強調，他是新北市民，過去這段時間，很感謝許多新北市民在好幾份民調中他的支持。他當然有感，也應該當仁不讓。他做過行政院秘書長及三個直轄市的副市長，一直都努力完成幾位市長交辦的工作。對於如何建設、發展一個城市，其實我也有自己的想法，只是從沒想過有一天能有機會去做成這些事。

他說，3月開始，他會回到熟悉的新北市。若是能夠獲得國民黨的提名，也會和民眾黨黃國昌主席找出藍白共同合作的方式。做了決定以後，他會全力以赴。

李四川也表示，今天已經簽訂了輝達在北士科興建台灣總部。他能夠參與輝達擴大投資台灣這麼重要的事，很感謝蔣萬安在過程中的信任與授權，也不負所托。他要感謝市府團隊的努力與中央及議會的支持，更謝謝新光人壽的成全。

