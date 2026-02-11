喪失實質公民權！中配楊林還原除籍經歷 曝心聲感動網友

中配楊林2024年曾在臉書貼出一張中國護照剪去一角的照片。（楊林授權使用）

民眾黨立委李貞秀國籍身分引發兩派討論，相關議題也引起國人關心。一名中配近日分享自己回中國除籍的經歷，引發廣大迴響；但她隨後澄清並致歉，表示認知與法律現實有所落差，中國官方確實不會開立除國籍證明。不過，她強調，無論中國、台灣，現在都承認她是台灣人。「台灣身分證對我來說，是一種安定與踏實感」。她在影片談吐之間，充滿對台灣的情感，影片曝光後，仍有大批網友予以鼓勵。

中配楊林2024年曾在臉書貼出一張中國護照剪去一角的照片，並表示雖然大家都勸她不要除籍，但她心意已決。該篇貼文近日再度被翻出引起討論。楊林特別錄製影片，真情向台灣朋友告白「很幸運遇見溫柔的大家」。至於許多網友問她，除籍是否就等於除國籍？她也還原當時除籍的流程，總結時表示，除戶籍、除國籍是同一套流程完成的，「除戶籍、國籍還在只是民間流傳。」

該篇影片PO出後，引發網友熱烈回應，不過，她隨後再度發布影片，對於「註銷戶籍是否等於喪失國籍」一事做出修正與致歉，表示「法律定義與個人感受之間確實存在差異」，中國官方確實不會開立除國籍證明。但她想指出，中國戶籍與身分被註銷後，在中國境內就無法開戶、參保，實質生活中完全喪失公民權；同時，她再也無法以中國公民身分出入邊境，與國籍被剝奪毫無差別。

楊林說，雖民間流傳「除戶籍不等於除國籍」，但在她們的眼中，這只是名義上的說法。現在最重要的是，中國已經承認她是台灣人；台灣也承認她是合法的台灣人。台灣身分證與護照現在對她來說，是安定與踏實感，讓她能更安心的在這裡生活、愛護這片土地。不用再為證件過期以及繁瑣的文件奔波，希望這段說明能讓大家理解她的心路歷程。

至於有網友嗆她是「見錢眼開的庸俗之輩」，她也回擊：「走到今天能有一口飯吃，能讓我偶有餘力能幫助弱勢，多虧了這片土地上生活的人們支持。如果說愛台灣、愛台灣人是一種庸俗，那我願意庸俗。」

影片下方，網友紛紛給予鼓勵，留言表示：「妳開開心心在這裡生活就好了，喜歡妳的朋友才不會在乎那些無聊的事」、「問心無愧就好，何必管其他人的閒言閒語」、「認同台灣愛台灣就是台灣人」、「如果真心愛台灣，我相信每個人都非常歡迎你」、「我們一起庸俗」。

影片為楊林授權轉載。楊林強調，只是個人生活經驗分享，不涉及政治立場。

