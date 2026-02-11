賴清德籲在野黨支持軍購預算 鄭麗文拋「兩項標準」

國民黨主席鄭麗文11日主持中常會，並對時事議題發表談話。（記者塗建榮攝）

賴清德總統今日召開記者會呼籲在野黨以國家安全為重，支持國防特別條例及預算盡速審議通過，國民黨主席鄭麗文下午主持中常會發表談話回應表示，國民黨會有自己的步驟，而且草案版本早就有所討論與準備，要讓大家知道國民黨只有2個標準，就是採購真正需要的軍購，以及為老百姓看緊荷包，避免有人上下其手、貪贓枉法、舞弊營私，幫台灣真正換來堅實的國防，而非讓一些不肖人士中飽私囊。



鄭麗文說，賴清德今天上午的記者會讓她感到非常遺憾，至今已經超過4個月，並沒有看到賴清德因為年度總預算案無法審查而積極溝通，並想辦法解套，今天在製造僵局的人就是賴清德，而且面對立法院三讀通過的預算、法案一概不理，在去年大罷免結束後更變本加厲。

她強調，在國會尊嚴與民主底限，國民黨絕對不可能鬆手，而且一定要堅守回到民主憲政的基本正軌，但賴清德卻不惜讓年度總預算無法審查，迄今不聞不問也不在乎，沒有把重大建設、民生需要以及為台灣服務的公務人員福利放在心上。

鄭麗文說，為什麼賴政府要完全否定杯葛軍公教警消待遇的合理改善？一個區區300億元的預算，就可以提振軍公教士氣，增加人民從軍意願，賴清德卻說沒錢，那其他的錢又能從哪裡來？直到今天賴政府還在反對提高職業軍人待遇，當時立法院審查時國防部長又在哪裡？她強調，在接見美國智庫人員時，真正了解台灣國防問題的人，都莫不憂心台灣沒有職業軍人怎麼辦？再先進的武器將由誰來使用？這些問題執政當局從不在乎！

談到日前舉行的國共兩黨智庫論壇，鄭麗文表示，已經證明兩岸交流除了「九二共識」、反對台獨，不需要再有其他的前提，而且她一直感受到來自對岸的巨大善意與誠意，兩岸也絕對不必走向惡意螺旋上升、無法避免一戰，台灣不該淪為砲灰與戰場，人民也都嚮往和平，如今已經順利邁開第一步。

她強調，國民黨在兩岸交流上只是扮演一個平台的角色，只要搭好了橋，兩岸溝通互訪就可以不受任何限制，讓台灣巨大的民間智慧與能量發光發熱，全民享受和平紅利，而且大家不需要在中國與美國之間做選擇，在北京與華府之間選邊站。

鄭麗文還指出，這次國共智庫論壇到賴清德的高規格對待，各種抹黑栽贓、造謠不絕於耳，國民黨副主席蕭旭岑與中國全國政協主席王滬寧的交流都是公開的，卻被胡編瞎編，蕭旭岑當著王滬寧的面前說，兩岸唯一的政治基礎就是「九二共識」、反對台獨，「九二共識」就是「兩岸同屬一中」，對方也表示贊同，已證明雙方沒有不一樣的意見，希望民進黨不要再造謠，破壞兩岸對話交流和平相處的機會？

