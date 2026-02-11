高金素梅遭搜索 馬郁雯：疑涉中國大規模介選 陳玉珍、吳成典也該查

無黨籍山地原住民立委高金素梅昨日遭檢調大動作搜索住家、立院辦公室。（資料照）

無黨籍山地原住民立委高金素梅昨日遭檢調大動作搜索住家、立院辦公室，民進黨台北市議員擬參選人馬郁雯繼昨日發文透露2024年藍委陳玉珍辦公室有大量中國快篩，今日再發文質疑，這極有可能是一起金額高達3.8億，疑似中國境外資金大規模介選的大案，並指包含陳玉珍、新黨主席吳成典，甚至當年有大規模送中國快篩的國民黨候選人，都該列入調查。

馬郁雯在臉書發文指出，昨天有個疑問大家百思不得其解，為什麼北檢跟調查局國安站要冒著立院會期中，高金素梅尚有保護傘的時候衝立法院？因為這極有可能是一起金額高達3.8億，疑似中國境外資金大規模介選的大案。

馬郁雯表示，根據2022年7年12號，中時電子報的新聞報導指出，廈門市台商協會在2022年7月11號，在廈門市海滄區寶太生物學術交流中心，舉行答謝快篩試劑贈送活動。新聞稿中提到，廈門寶太透過大陸台商協會、新黨、國民黨立委陳玉珍等管道，捐贈台灣共380萬人份快篩試劑，若以一份100元計算，總市價高達3.8億元新台幣。

馬郁雯直言，報導內容等同於佐證了她昨天的爆料，那些被陳玉珍大量丟棄的快篩試劑，不僅跟高金素梅遭疑似來自境外勢力的快篩是同一個廠商、同一個品牌（寶太Biotime）外，也高度被證實這一批快篩試劑的貨源，極有可能就是來自於廈門市台商協會的那一批。

馬郁雯提到，新黨主席吳成典還自爆，新黨在2022年6月前後，經手了1000多箱，每箱100劑，共約15萬劑的快篩試劑，再經由黨工透過各種方式，分送給民間。

馬郁雯強調，中國捐贈提供快篩試劑的時間點，正值2022年的6至7月，也就是2022年底九合一選舉前夕，趁疫情期間，以快篩試劑作為捐贈。馬郁雯直言，這是一起高達3.8億的公然的介選行為，北檢應該擴大清查，陳玉珍、新黨主席吳成典，甚至當年有大規模送中國快篩的國民黨候選人，都該列入調查。

