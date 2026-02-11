為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    高金素梅遭搜索 馬郁雯：疑涉中國大規模介選 陳玉珍、吳成典也該查

    2026/02/11 09:46 即時新聞／綜合報導
    無黨籍山地原住民立委高金素梅昨日遭檢調大動作搜索住家、立院辦公室。（資料照）

    無黨籍山地原住民立委高金素梅昨日遭檢調大動作搜索住家、立院辦公室。（資料照）

    無黨籍山地原住民立委高金素梅昨日遭檢調大動作搜索住家、立院辦公室，民進黨台北市議員擬參選人馬郁雯繼昨日發文透露2024年藍委陳玉珍辦公室有大量中國快篩，今日再發文質疑，這極有可能是一起金額高達3.8億，疑似中國境外資金大規模介選的大案，並指包含陳玉珍、新黨主席吳成典，甚至當年有大規模送中國快篩的國民黨候選人，都該列入調查。

    馬郁雯在臉書發文指出，昨天有個疑問大家百思不得其解，為什麼北檢跟調查局國安站要冒著立院會期中，高金素梅尚有保護傘的時候衝立法院？因為這極有可能是一起金額高達3.8億，疑似中國境外資金大規模介選的大案。

    馬郁雯表示，根據2022年7年12號，中時電子報的新聞報導指出，廈門市台商協會在2022年7月11號，在廈門市海滄區寶太生物學術交流中心，舉行答謝快篩試劑贈送活動。新聞稿中提到，廈門寶太透過大陸台商協會、新黨、國民黨立委陳玉珍等管道，捐贈台灣共380萬人份快篩試劑，若以一份100元計算，總市價高達3.8億元新台幣。

    馬郁雯直言，報導內容等同於佐證了她昨天的爆料，那些被陳玉珍大量丟棄的快篩試劑，不僅跟高金素梅遭疑似來自境外勢力的快篩是同一個廠商、同一個品牌（寶太Biotime）外，也高度被證實這一批快篩試劑的貨源，極有可能就是來自於廈門市台商協會的那一批。

    馬郁雯提到，新黨主席吳成典還自爆，新黨在2022年6月前後，經手了1000多箱，每箱100劑，共約15萬劑的快篩試劑，再經由黨工透過各種方式，分送給民間。

    馬郁雯強調，中國捐贈提供快篩試劑的時間點，正值2022年的6至7月，也就是2022年底九合一選舉前夕，趁疫情期間，以快篩試劑作為捐贈。馬郁雯直言，這是一起高達3.8億的公然的介選行為，北檢應該擴大清查，陳玉珍、新黨主席吳成典，甚至當年有大規模送中國快篩的國民黨候選人，都該列入調查。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播