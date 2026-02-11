為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    高金素梅涉貪多名被告獲准交保 前辦公室主任張俊傑偵訊中

    2026/02/11 07:26 記者劉詠韻／台北報導
    高金今凌晨移送北檢複訊後，因身體不適，檢方評估其狀況不宜持續訊問，諭知限制出境、出海，並將視其身體恢復情形，擇期再行訊問。（記者羅沛德攝）

    高金今凌晨移送北檢複訊後，因身體不適，檢方評估其狀況不宜持續訊問，諭知限制出境、出海，並將視其身體恢復情形，擇期再行訊問。（記者羅沛德攝）

    檢調偵辦無黨籍立委高金素梅涉嫌詐領補助款，另查出她疑似利用人頭違法輸入中國製快篩，並透過其成立的原住民多族群文化交流協會詐領補助，偵辦方向朝涉犯貪污治罪條例、醫療器材管理法及刑法詐欺等罪嫌進行。檢調昨搜索並約談18人，高金今凌晨移送北檢複訊後，因身體不適，檢方評估其狀況不宜持續訊問，諭知限制出境、出海，並將視其身體恢復情形，擇期再行訊問。

    目前多名涉案助理或相關人員均已陸續交保。截至清晨6時40分，高金南區服務處主任麥玲鳳以10萬元交保；除前辦公室主任張俊傑仍持續接受訊問外，其餘被告多已交保或請回。

    據了解，本案最初以國安法方向立案調查，進而查出高金疑涉貪污等不法情事。高金所涉三大犯罪行為包括：一、疑利用人頭充當助理，向立法院詐領補助款，相關金額仍待釐清；二、涉嫌以人頭名義違法輸入中國製快篩，且非供自用；三、透過其成立的台灣原住民多族群文化交流協會，與廠商合作向原民會、台電、中油申請補助辦理活動時，疑有浮報經費情形。

    檢調掌握，高金素梅於2015年至2018年間，疑趁舉辦演唱會等公益活動之際，向某某多媒體等廠商調用發票墊高支出成本，藉此向原民會、中油、台電等單位詐領公益活動補助款。

    此外，檢調懷疑負責處理協會款項的高金助理張俊傑，涉嫌借用女兒雲雅舜等人名下金融帳戶掩飾詐領補助款金流，為釐清相關案情，陸續約談雲雅舜、協會理事長周陳文彬，以及某某多媒體負責人陳正順、原音重現音樂社負責人張智傑到案說明。

    檢調目前偵辦結果如下：

    高金素梅因身體不適，限制出境、出海，擇期再訊。

    現任辦公室主任利春仁，10萬元交保。

    前辦公室主任張俊傑，漏夜偵訊中。

    張俊傑之女雲雅舜50萬元交保，限制出境、出海。

    特助高智偉50萬元交保，限制出境、出海。

    南區服務處主任麥玲鳳，10萬元交保。

    台灣原住民多族群文化交流協會理事長周陳文彬30萬元交保，限制出境、出海。

    某某多媒體負責人陳正順10萬元交保。

    原音重現音樂社負責人張智傑10萬元交保。

    人頭助理楊昀儒10萬元交保，限制出境、出海。

    前助理林怡君50萬元交保，限制出境、出海。

    前助理露子吉尤50萬元交保，限制出境、出海。

    蘭嶼鄉民代表呂俠50萬元交保，限制出境、出海。

    屏東縣議員越秋女請回。

    台東縣議員陳政宗請回。

    花蓮縣議員簡智隆請回。

    金峰鄉代會主席高勤書請回。

    無黨籍立委高金素梅被檢調搜索約談，高金素梅助理張俊傑11日清晨移送北檢複訊。（記者羅沛德攝）

    無黨籍立委高金素梅被檢調搜索約談，高金素梅助理張俊傑11日清晨移送北檢複訊。（記者羅沛德攝）

    蘭嶼鄉民代表呂俠50萬元交保，限制出境、出海。（記者劉詠韻攝）

    蘭嶼鄉民代表呂俠50萬元交保，限制出境、出海。（記者劉詠韻攝）

    截至清晨6時40分，高金南區服務處主任麥玲鳳以10萬元交保。（記者劉詠韻攝）

    截至清晨6時40分，高金南區服務處主任麥玲鳳以10萬元交保。（記者劉詠韻攝）

