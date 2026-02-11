為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    諷民眾黨初選完全不尊重制度 林智群：公信力盡失還想推不在籍投票

    2026/02/11 08:03 即時新聞／綜合報導
    民眾黨新北市三蘆選區議員初選日前落幕，被視為黨主席黃國昌（中）子弟兵「四大金釵」之一的周曉芸（右），竟爆冷敗於未經營地方的陳彥廷。（資料照）

    民眾黨新北市三蘆選區議員初選日前落幕，被視為黨主席黃國昌（中）子弟兵「四大金釵」之一的周曉芸（右），竟爆冷敗於未經營地方的陳彥廷。（資料照）

    年底九合一選舉接近，民眾黨近期進行初選民調，黨主席黃國昌「四大金釵」之一的子弟兵周曉芸意外輸給素人陳彥廷，繼黃國昌聲稱民調「發現狀況」，昨日民眾黨更指，兩位擬參選人需要一些時間考慮後續要如何繼續進行。對此律師林智群諷刺，「號稱超越藍綠，結果自家初選完全不尊重制度，民調輸了，就說民調有問題，結論是要那個贏的路人回去考慮，笑死」。

    林智群在臉書發文指出，黃國昌子弟兵周曉芸之前「空降」，把在三重蘆洲區當地經營多年、曾經競選立委獲得幾萬票的李有宜擠走，導致李有宜宣布退出民眾黨。結果人算不如天算，初選民調竟然輸給路人。

    林智群質疑，願賭不服輸就算了，周曉芸還靠北那個路人在家樂褔工作10年（在家樂褔工作很丟臉嗎？）。然後黃國昌說民調過程「有些問題」，問題在哪裡也講不出來，結論就是「兩個人回去考慮」。

    林智群諷刺，號稱超越藍綠，結果自家初選完全不尊重制度，民調輸了，就說民調有問題，結論是要那個贏的路人回去考慮，笑死。

    林智群也直言，「自家初選都可以搞到公信力盡失，還想推什麼不在籍投票，民眾黨不要再出來害人了」。並在文末也嘲諷「超越藍綠的荒謬」、「昌能你不能」。

