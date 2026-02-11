藍營憂瓜分席次 國民黨台中主委蘇柏興：議員選舉沒有藍白合

國民黨台中市黨部主委蘇柏興表示，地方沒有藍白合，市議員提名席次完全是以國民黨議員為主。（資料照，記者蘇金鳳攝）

國民黨與民眾黨中央推縣市長選舉「藍白合」，然而，面對市議員的多席次選舉，國民黨議員擔心可能會瓜分藍營的票，讓藍營在市議員席次減少；對此，國民黨台中市黨部主委蘇柏興表示，地方沒有藍白合，提名席次完全是以國民黨議員為主，除非如北屯區因為應選議員席有增加一席，但要爭取該席次藍營新人民調並未贏過白營，國民黨便不會再多提名一席。

藍白的黨中央為贏得2026年的縣市長選舉，因為是單一席次，便有藍白合的策略，但是很多台中市的議員，認為若是市議員的提名也是藍白合，將會排擠到藍營的席次，認為地方議員不應藍白合。

請繼續往下閱讀...

有多位國民黨要爭取連任中市議員便不滿的表示，中央要搞藍白合，但地方議員選舉若要搞藍白合，因為票源類似，可能就會讓黨籍市議員因票源相似而落選，讓國民黨席次減少，黨中央要為基層議員想想。

蘇柏興表示，藍白合本來就是兩黨中央因應縣市長選舉合作的策略，因為只有一席，但地方議會不會有此情形，台中市黨部提名中市議員，會以國民黨議員為主，不會有藍白合。

不過，由於北屯區下屆應選席次可能由6席增加一席成為7席，國民黨可能提名4席或者5席，2席是提名現任市議員，2席至3席則由新人角逐，蘇柏興表示，若是第5席國民黨新人民調贏不過民眾黨，就可能不再提第5席。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法