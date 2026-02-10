郭正亮爆賴瑞隆曾來電求救！黃彥毓酸：恐怕又自行加戲

郭正亮爆料立委賴瑞隆（中）曾去電求救！被市議員黃彥毓（右）酸恐怕又在節目上自行加戲。（黃彥毓提供）

屢次唱衰日本首相高市早苗後遭打臉的名嘴郭正亮，在節目中披露民進黨高雄市長賴瑞隆「還打電話向他求救」，民進黨高市議員黃彥毓今酸郭正亮，恐怕又在節目上自行加戲！

針對郭正亮近日在節目中聲稱，賴瑞隆在高雄市長初選後「沒有處理其他候選人」、「還打電話向他求救」等說法，高市議員黃彥毓今嚴正指出，這些內容與事實明顯不符，郭正亮恐怕又是在節目上自行加戲。

黃彥毓強調事實很清楚，賴瑞隆在初選結束後，早已依序拜訪並溝通其他3位參選人，相關行程與互動在政壇並非秘密；更重要的是，賴瑞隆從未打電話向郭正亮「求救」，相反地，是在看到郭正亮在節目上公開散布錯誤說法後，賴瑞隆基於尊重，才私下傳訊息向對方說明事實，希望不要再以訛傳訛。

黃彥毓表示，郭正亮在政論節目上信口開河的模樣，從背影看去，真的會讓人誤以為又是那位以編故事聞名的前高雄市長韓國瑜；沒想到一回頭才發現，說謊說得如此自然的，竟然換成了郭正亮，他揶揄這類風格的共同點只有一個，話說得很滿，查證卻很少。

黃彥毓進一步批判郭正亮，近年來多次在公共議題上被質疑誇大其詞、錯誤預測，卻鮮少為失實言論負責；從唱衰台灣、錯判政治局勢，到如今憑空編織「求救電話」情節，這樣的評論品質，早已讓社會對其可信度打上問號。

他強調，政治評論可以尖銳，但不能憑空捏造，更不該把當事人沒有說過、沒有做過的事情，包裝成煞有其事的內幕故事。政論節目若淪為「誰講得誇張誰有聲量」，只會持續消耗公共討論的價值。

