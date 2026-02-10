赴海軍131艦隊勞軍 童子瑋發加菜金拜早年

基隆議長童子瑋（左）今前往海軍131艦隊頒發加菜金，由王國民少將（右）代表接下。（圖為基隆議長童子瑋辦公室提供）

基隆市議會議長童子瑋今天（10日）前往海軍131艦隊勞軍，向國軍官兵拜早年，感謝海軍官兵長期守護海疆、守護基隆。童子瑋邀請前國安會諮詢委員、總統府潛艦國造專案小組召集人黃曙光陪同出席，並致贈頒發131艦隊、海軍基隆後勤支援指揮部（簡稱後支部）各3萬元加菜金，盼能讓留守崗位的國軍官兵過個溫暖好年。

童子瑋表示，海軍與基隆密不可分，131艦隊不只是國防的重要力量，更是基隆城市不可或缺的一部分。市議會將持續扮演溝通橋梁的角色，協助國軍與地方攜手合作，讓基隆成為國軍安心服役、榮耀付出的城市。

黃曙光致詞時表示，基隆是海軍的家，此次由童議長代表基隆人，邀請他「回家過年」，讓他感到格外親切，也很高興能再次回到131艦隊，向國軍弟兄姊妹拜早年，並表達敬意。

黃曙光回憶，自己擔任海軍司令期間，與當時仍為市議員的童子瑋，以及時任基隆市長林右昌密切合作，成功完成歷任司令20多年來未能完成的軍港遷移任務。該案歷經長時間協調，最終透過與港務公司及相關單位整合順利完成，成為軍港發展與城市更新共好的重要里程碑。

他還提到，基隆曾發生嚴重淹水事件，在當時的行政院長賴清德領導下，中央、地方與國軍迅速合作，協調陸軍及水下作業大隊投入救災，在短時間內完成排水與清淤作業，展現國軍高度效率的動員能力，也讓市民深刻感受到海軍與基隆站在一起。

黃曙光分享，今天回到慶安宮參拜，祈求海軍官兵平安順利。他指出，海軍長年與基隆的信仰文化與地方社區緊密相連，這份深厚的情感連結，正是海軍始終將基隆視為「家」的重要原因。

