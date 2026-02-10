兩大「白宮」主人同框！謝典霖訪40億啟德總部 爬2200噸巨型吊車掀話題

彰化縣議長謝典霖（左）參訪「吊車大王」胡漢龑的啟德白宮總部，形容不僅是企業總部，「氣勢甚至可比擬皇宮」。（翻攝謝典霖IG :d.l_hsieh）

彰化縣議會議長謝典霖昨（9日）北上參訪號稱斥資40億元打造的「啟德白宮總部」，拜會有「吊車大王」之稱的胡漢龑。兩人互捧彼此是「知名網紅」，還在現場一起跳起「開心舞」，並合體拍攝影音，引發網友熱議。

影片顯示，謝典霖走訪啟德機械 總部，對館內金碧輝煌的空間設計讚嘆不已，形容不僅是企業總部，「氣勢甚至可比擬皇宮」。過程中，謝典霖還親自爬上亞洲最大規模、重達2200噸的履帶式吊車，近距離體驗重機械震撼場面。

兩位「白宮主人」同框，也讓外界聯想到謝典霖在彰化溪州的豪宅，被地方暱稱為「溪州白宮」，與啟德總部的「啟德白宮」形成有趣對比。不過，這場高調參訪背後，實際聚焦的並非炫富或排場，而是公益交流。

據了解，謝典霖此行主要是邀請胡漢龑董事長，日後前往彰化參加彰化縣議會舉辦的「議政沙龍」，分享企業投入公益、回饋社會的經驗與心得，也表達希望未來能到溪州參訪交流，促進地方與企業的連結。

謝典霖今（10日）在個人IG「d.l_hsieh」社群貼文表示，感謝「胡董」胡漢龑以實際行動投入公益，認為企業若能在產業發展之餘兼顧社會責任，將有助於形成良性循環，期待更多企業攜手同行，讓善的力量在台灣持續發光發熱。

