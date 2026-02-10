黎智英遭重判20年 台灣記協：不要讓中國與港府奪走話語權

台灣新聞記者協會發表聲明。（台灣記協提供）

日前香港法院宣判，針對壹傳媒、蘋果日報創辦人黎智英被指控「串謀外國勢力」等，依「國安法」判刑20年。台灣新聞記者協會今（10日）發表聲明，社會持續關注包括黎智英在內共9位遭國安法重判的香港人，不要讓中國與港府奪走話語權，不要讓謊言掩蓋真相，更不要在恐懼中選擇沉默。

除了黎智英遭判刑外，前社長張劍虹、前副社長陳沛敏、前總編輯羅偉光、前執行總編輯林文宗、前主筆楊清奇、前英文版執行總編輯馮偉光、「香港故事」成員李宇軒、律師助理陳梓華等人，也分別判6年3個月到10年不等刑期。

台灣新聞記者協會（記協）今天發表聲明，表示自從「香港國安法」通過6年以來，諸多關於香港媒體及記者的抓捕與司法行動，讓各界媒體一再寫下「今天是香港新聞自由最黑暗的一天」、「今天是香港民主最黑暗的一天」等語，但是這個黑暗的底限好像一直被下修，到現在還看不到盡頭。

台灣新聞記者協會表示，這些逮捕、起訴、判刑等行動與消息，香港同業經歷多少個徹夜難眠，恐懼一旦天亮，警察就會上門抓人，香港已變成台灣難以想像的平行世界。記協認為，極權的威脅，不只針對香港人，距離台灣也並不遙遠，當黑暗被視為常態，被奪走自由的，不會只有香港。

記協認為，新聞自由是民主社會的基石之一，有助保障公眾的言論自由，也促進公民參與傳播的權利，讓社會各方面都能有機會全面討論各項議題，並可達到透明公開、揭發弊案、提升互信等功能，若新聞自由受到政治干預，讓從業人員飽受寒蟬效應、自我審查，甚至更嚴重的人身安全危害，都將損害民主與自由價值。

記協表示，台灣早期經歷戒嚴時期，新聞與報業曾被威權政府嚴格監控，民眾沒有言論自由，媒體更遑論新聞自由，許多白色恐怖悲劇更源自當時政府對黨外雜誌與運動追殺。

例如近日受關注的林義雄宅血案，背景即是林義雄深陷「美麗島大審」官司；台灣這塊土地遭受過威權傷害的血痕尚未乾涸，如今近鄰的香港又傳對媒體人判刑20年的悲報，我國資深媒體人早年傷疤再度隱隱作痛。

記協表示，人民渴望自由的趨勢不可逆，新聞為追求真相，更需要新聞自由的空間來發揮，當一個政權動輒以國家安全為名義，逮捕記者、媒體高層乃至發行人、出資方等行為，是該政權排除異己的伎倆，與全球國際普世尊重的人權、民主價值背道而馳。

關於黎智英遭重判20年，聯合國、歐盟、美加與澳洲已要求港府立即撤銷判決並放人。記協呼籲，社會持續關注包括黎智英在內共9位遭國安法重判的香港人，不要讓中國與港府奪走話語權，不要讓謊言掩蓋真相，更不要在恐懼中選擇沉默。

