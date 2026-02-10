為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    傳李貞秀5子女4個曾有中國籍？官員曝內情貓膩

    2026/02/10 19:01 記者陳鈺馥／台北報導
    民眾黨中配立委李貞秀雙重國籍爭議延燒。（資料照）

    民眾黨中配立委李貞秀雙重國籍爭議延燒。（資料照）

    民眾黨中配立委李貞秀雙重國籍爭議延燒，有網友近日發文聲稱，李女先跟前夫中國男結婚，生下4個中國籍小孩，跟中國男離婚後，再與台男結婚生1個台灣籍小孩，利用依親讓4名中國小孩取得我國籍。對此，官員受訪表示，李女5個小孩都是台灣人，此情況與能否擔任立委無關。

    根據「國籍法」規定，擔任公職不得擁有雙重國籍，就職前須申請放棄外國籍，才符合1年內繳交外國籍證明的資格。若未申請放棄外國籍或程序不完備，則不能擔任公職；李貞秀放棄申請表隨便填寫，目前仍有中華人民共和國國籍，內政部已發函給立法院長韓國瑜，要求將李女解職。

    此外，近日有網友在社群平台發文稱，李貞秀先跟前夫中國男結婚，生下4個中國籍小孩，與中國男離婚後，再跟台男結婚生1個台灣國籍小孩，並利用「前婚姻之中國籍未成年子女的依親居留」的法律漏洞，再讓4個中國籍小孩拿到台灣國籍，而且登記民眾黨立委，隨即跟台男離婚。

    本報向政府機關查證，知情官員僅表示，李貞秀5個小孩都是台灣人，她跟誰在哪邊生小孩，跟她的身分、能否擔任立委無關。因涉及個人隱私，就不去細究。

    有網友在Threads發文指稱，李女先跟前夫中國男結婚，生下4個中國籍小孩，跟中國男離婚後，再跟台男結婚生1個台灣籍小孩，利用依親讓4名中國小孩取得我國籍，引發網路熱議。（圖截取自Threads）

    有網友在Threads發文指稱，李女先跟前夫中國男結婚，生下4個中國籍小孩，跟中國男離婚後，再跟台男結婚生1個台灣籍小孩，利用依親讓4名中國小孩取得我國籍，引發網路熱議。（圖截取自Threads）

