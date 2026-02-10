新北板橋現任市議員石一佑未登記初選 宣布交棒兒子陳俊諺

第5選區（板橋）現任市議員石一佑未參加登記，她說，將交棒給兒子陳俊諺為民服務。（石一佑提供）

新北市民進黨市議員黨內初選登記至今（10）日截止，第5選區（板橋）現任市議員石一佑未參加登記，她說，將交棒給兒子陳俊諺為民服務。石一佑指出，她在任內爭取板橋多所國中小老舊校舍整建及廁所翻新、校園安全監控系統更新、推動捷運周邊人行環境優化、多處YouBike站點與公車路線班次調度、提高板橋區里鄰建設經費、推動長者免費牙醫診察與假牙補助政策擴大、監督市府強化污水下水道接管工程，盼鄉親支持陳俊諺，讓更多具備創新思維與行動力的青年為民服務。

陳俊諺指出，他自幼隨著母親在基層服務，將以「板橋新動力、服務最給力」為口號宣傳，雖然他選票上是新面孔，但在板橋各鄰里有實際服務經驗「在地深耕經驗最多」，希望幫助板橋這座新舊共融的城市解決各項挑戰。

請繼續往下閱讀...

陳俊諺也條列出政見，包括「交通智能升級」針對板橋交通節點（如：文化路、民生路口）導入 AI 智慧號誌控管，並改善浮洲、江翠北側重劃區的公車接駁路網；「老屋更新再造」針對板橋大量老舊公寓，推動「公辦都更精靈」計畫，由政府主導提供透明法律諮詢，加速海砂屋與老屋拆遷補助效率；「全齡樂活空間」爭取在板橋各區平衡設置「特色親子公園」與「高齡健身房」。

陳俊諺說，希望選民將選票投給「不必摸索、上手即戰」的年輕人。石一佑則表示，雖然身分轉變，但她對板橋的愛永遠不變，她將擔任後盾傳授多年來的議政經驗，確保服務品質「加倍」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法