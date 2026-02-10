民進黨高市議員黨內初選登記截止 5天共42人報名

民進黨高市議員黨內初選登記今截止，圖為爭取連任的市黨部主委、議員黃文益，其選區同額，原則上不用民調。（記者王榮祥攝）

民進黨高市議員黨內初選登記今下午5點截止。市黨部統計5天共有42人報名，預計提名34人，11選區中有6個選區超額，會先啟動協調機制後再做民調。

第一選區（旗山等9區、提名2席），林富寶（現任）、林慧欣（新人）。

第二選區（路竹等5區、提名2席），黃明太（現任）、陳琳潔（新人、議員陳明澤女兒）

第三選區（岡山等5區、提名3席），黃秋媖（現任）、林志誠（現任）、蔡秉璁（新人、立委邱志瑋團隊執行長）、蔣宛庭（新人、前市府機要）

第四選區（左營楠梓、提名4席），黃文志（現任）、李雅慧（現任）、黃偵琳（新人、前立委劉世芳團隊副主任）、張以理（新人、前青年局長）、尹立（新人、前文化局長）

第五選區（仁大鳥大等4區、提名4席），江瑞鴻（現任）、張勝富（現任）、邱俊憲（現任）、黃飛鳳（現任）。

第六選區（旗鼓鹽、提名2席），李喬如（現任）、簡煥宗（現任）、林哲弘（博愛里長）。

第七選區（三民區、提名3席），康裕成（議長）、鄭孟洳（現任）、何權峰（現任）。

第八選區（前新苓、提名3席），黃文益（現任）、湯詠瑜（現任）、郭建盟（現任）。

第九選區（鳳山區、提名5席），陳慧文（現任）、林智鴻（現任）、張漢忠（現任）、蘇致榮（新人、前議員蘇炎城兒子）、鄧巧珮（新人、立委黃捷團隊執行長）、張育臺（新人、善美里長）

第十選區（前鎮小港、提名3席），鄭光峰（現任）、黃彥毓（現任）、黃雍琇（新人）、黃敬雅（新人、立委賴瑞隆團隊執行長）、林浤澤（新人、前鎮明孝里長）、吳昱鋒（新人）

第十一選區（大寮林園、提名3席），李雨庭（現任）、蔡昌達（前副議長）、張耀中（新人、市長陳其邁秘書）、洪村銘（新人、前民政局、觀光局秘書）。

民進黨高市議員黨內初選登記共42人報名。（市黨部提供）

