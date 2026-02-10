為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    藍白強闖助理費除罪高金受惠？黃帝穎曝閣揆「這動作」：照判7年以上重罪！

    2026/02/10 18:28 即時新聞／綜合報導
    高金素梅10日被檢調大動作搜索。（資料照）

    高金素梅10日被檢調大動作搜索。（資料照）

    立委高金素梅疑涉詐助理費遭檢調搜索其住家和國會辦公室，引發輿論熱議。值得注意的是，藍白強闖將貪汙助理費實質除罪化的《立法院組織法》修正案，已於1月30日三讀通過，不少人都好奇是否能「救」高金素梅。對此，律師黃帝穎指出，行政院已表態將該法列為評估「不副署」的選項之一，只要堅持住不讓惡法生效，那麼就是確定違法就是處7年以上徒刑。

    黃帝穎今天（10日）下午在臉書發文，「藍白強推立法院組織法將助理費定性為立委補助款，就是『立委貪污助理費除罪』，但新法尚未生效，司法仍應依法訴究、打擊犯罪！藍白修法『貪污助理費除罪』，不只違反程序正義，更踩到社會正義的底線，閣揆不副署，惡法不生效，違反正義的惡害就不會發生。」

    他接著直言，這次高金素梅被突襲搜索，藍白不少人又開始誣指司法、政治打壓，但在司法實務上，檢方偵辦在職立委都會被列做受囑目案件，檢察官必然嚴謹偵辦及蒐證，依據《刑事訴訟法》強制處分程序，才可能說服法院裁准搜索票。最後黃帝穎強調，在野有監督權益，但並不代表能夠拿來當犯罪遮羞布，「支持檢調打擊犯罪、肅貪除弊！」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播