藍白強闖助理費除罪高金受惠？黃帝穎曝閣揆「這動作」：照判7年以上重罪！

高金素梅10日被檢調大動作搜索。（資料照）

立委高金素梅疑涉詐助理費遭檢調搜索其住家和國會辦公室，引發輿論熱議。值得注意的是，藍白強闖將貪汙助理費實質除罪化的《立法院組織法》修正案，已於1月30日三讀通過，不少人都好奇是否能「救」高金素梅。對此，律師黃帝穎指出，行政院已表態將該法列為評估「不副署」的選項之一，只要堅持住不讓惡法生效，那麼就是確定違法就是處7年以上徒刑。

黃帝穎今天（10日）下午在臉書發文，「藍白強推立法院組織法將助理費定性為立委補助款，就是『立委貪污助理費除罪』，但新法尚未生效，司法仍應依法訴究、打擊犯罪！藍白修法『貪污助理費除罪』，不只違反程序正義，更踩到社會正義的底線，閣揆不副署，惡法不生效，違反正義的惡害就不會發生。」

他接著直言，這次高金素梅被突襲搜索，藍白不少人又開始誣指司法、政治打壓，但在司法實務上，檢方偵辦在職立委都會被列做受囑目案件，檢察官必然嚴謹偵辦及蒐證，依據《刑事訴訟法》強制處分程序，才可能說服法院裁准搜索票。最後黃帝穎強調，在野有監督權益，但並不代表能夠拿來當犯罪遮羞布，「支持檢調打擊犯罪、肅貪除弊！」

