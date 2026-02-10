為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    美女刺客開第一槍！彰化縣首面支持謝衣鳯看板 粘惠青用行動力挺

    2026/02/10 18:20 記者劉曉欣／彰化報導
    首面支持立委謝衣鳯參選彰化縣長的看板，出現在彰化縣福興鄉，由鄉代表粘惠青以行動力挺。（民眾提供）

    國民黨彰化縣長提名人選出現難產，基層不忍了！有「美女刺客」稱號的國民黨彰化縣福興鄉代表粘惠青，在福興鄉掛起2面支持立委謝衣鳯選縣長的看板，她強調，她認同謝衣鳯低調又穩健踏實的作風，用行動站出來力挺，降低藍營支持者對縣長選情的焦慮感。

    粘惠青表示，這應該是全縣首見支持謝衣鳯參選彰化縣長的看板，掛看板一事有先向謝衣鳯告知，謝衣鳯對於「穩健踏實，彰化再升級」的看板內容，完全信任她。

    粘惠青強調，國民黨在彰化縣要提名縣長，當然要提名實力最強、民調領先的謝衣鳯，何況，謝衣鳯也堅定表達參選意願，她在跑基層時，可以充分感受到國民黨支持者對於縣長人選遲遲未定的焦慮，趕在春節之前掛上看板，希望更多人站出來，一起力挺謝衣鳯成為藍軍最強的母雞，帶領國民黨在彰化縣締造勝選。

    粘惠青指出，謝衣鳯對她來說就是個大姊姊，親和力十足，提拔新人不遺餘力，把國民黨縣黨部活動的主持棒交給她，她在春節過後還會繼續再掛更多面支持謝衣鳯的看板。

    「政二代」粘惠青有「小陳妍希」之稱，父親是前福興鄉代表粘勝傑，2022年首次參選就高票當選福興鄉第三選區鄉民代表，高顏值加上形象清新，也被視為有實力轉戰縣議員的政治新星。

    彰化縣福興鄉代表粘惠青被視為美女刺客，被點名具有轉戰縣議員實力的政治新星。（取自粘惠青臉書）

    首面支持立委謝衣鳯參選彰化縣長的看板出來了，彰化縣福興鄉代表粘惠青開了第一槍。（民眾提供）

