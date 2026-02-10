王滬寧指示推進「祖國統一大業」 陸委會批：中共目標消滅中華民國

陸委會表示，中共堅持所謂「一中原則」、「九二共識」，最終目標是消滅中華民國、推進統一。「愛國者治台」與「支持統一力量」，目的就是要分化台灣。（資料照）

2026中共對台工作會議今日在北京召開，中共中央政治局常委、中國全國政協主席王滬寧表示，要堅持「一個中國原則」和「九二共識」，團結廣大台灣同胞，堅定支持「島內愛國統一力量」，堅決打擊台獨分裂勢力。陸委會痛批，中共堅持所謂「一中原則」、「九二共識」，最終目標是消滅中華民國、推進統一。「愛國者治台」與「支持統一力量」，目的就是要分化台灣。

據中國官媒《新華社》報導，王滬寧發表談話指出，要以「習近平新時代中國特色社會主義思想」為指導，全面貫徹落實習近平總書記關於對台工作的重要論述和「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，以高度責任感和使命感做好對台工作，牢牢把握兩岸關係主導權主動權，堅定不移推動兩岸關係和平發展、推進「祖國統一大業」。

請繼續往下閱讀...

王滬寧聲稱，要堅持一個中國原則和九二共識，團結廣大台灣同胞，堅定支持「島內愛國統一力量」，堅決打擊台獨分裂勢力、反對外部勢力干涉，維護台海和平穩定。

王滬寧指稱，要秉持「兩岸一家親」理念，暢通和便利兩岸人員往來，擴大兩岸民間、基層交流，支持台灣民眾特別是青年來中國學習、工作、生活，推動兩岸共同弘揚中華文化，促進兩岸同胞心靈契合。要支持大陸台商台企發展，完善惠及台胞台企政策措施，深化兩岸融合發展，讓兩岸同胞共用中國式現代化機遇和成果。

對此，陸委會指出，就公開資訊來看，中共今年對台工作會議重申「反獨、反干涉、促融、促統」舊調，並無新意。中共堅持所謂「一中原則」、「九二共識」，最終目標是消滅中華民國、推進統一。

陸委會批評，「愛國者治台」與「支持統一力量」，目的就是要分化台灣。政府將密切關注中共對台實際作為，審慎應處，維護國家主權及安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法