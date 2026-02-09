川普正逼世界重新選邊站 謝金河看日本大選：台灣親中政客小心了！

美國總統川普。（法新社）

日本昨天（8日）舉行眾議院改選，日本首相高市早苗領導的自民黨大勝。選前發聲力挺高市的美國總統川普，得知結果第一時間就發文祝賀，並強調今後日本都會繼續擁有他強力的支持。看到川普和高市的互動，財信傳媒董事長謝金河直言，川普正在加速世界重新選邊站，台灣站在中國那一邊的政客，今年將會有大考驗！

謝金河今天在臉書發文，「高市大獲全勝，今天微信、微博、抖音幾乎全面噤聲，只剩胡錫進仍在喃喃自語，川普在他的Truth Social發文恭喜高市全面贏得勝利，除了邀請高市3月訪美，並且邀請日本共同開發稀土！高市全勝為美日同盟奠定基石，也讓川普加速世界重新選邊站加足馬力！」

請繼續往下閱讀...

他接著回憶起2017年「川普1.0」時代，「當年地緣政治角力揭開序幕，那時國內企業界大老闆紛紛站出來說：兩隻大象打架，台灣千萬不要選邊站！我說：你不選邊，將來連邊都沒得選！拜登時代，美國態度是消極的，只有中國逼迫選邊。這回川普逼大家選邊，未來選錯邊，或者是腳踩兩條船，想左右逢源的國家，恐怕面臨強大的變數。」

「最明顯的是南韓，派人去談關稅，川普團隊置之不理。加拿大，英國跟著川普對著幹，下場恐怕不妙！丹麥的格陵蘭爭議，恐怕只剩面子問題。巴拿馬運河已經攤牌，巴拿馬總統也硬起來了！整個中南美國家都會出現新的骨牌效應。剛剛當選宏都拉斯總統阿斯夫拉去見川普，已經討論到和台灣重建邦交的事。最近哥斯大黎加改選也是右派勝出，從智利，玻利維亞，秘魯到厄瓜多都出現右派執政。阿根廷最挺川普的米萊得到高支持度。」

謝金河繼續說道，「川普從生擒委內瑞拉馬杜羅夫婦後，快速轉變中南美洲國家的態度，逼這些美國後院的國家重新表態，這些國家已經沒有不選邊的模糊空間。川普使力正在斬斷中國過去幾年在中南美洲的布局。從2017年起，中國讓巴拿馬、尼加拉瓜、薩爾瓦多、多明尼加、哥斯達黎加到宏都拉斯、諾魯相繼和台灣斷交，現在川普逼這些國家重新選邊站，未來勢必精彩可期！」

最後謝金河表示，「最近川普派陸戰隊員到WHO奪回美國國旗，美國斷了聯合國金援，這也是一個重大的訊號。回頭看川普責令全球不得把台灣地圖歸入中國，川普在台灣問題的強力表態，也會對台灣今年的政治生態帶來重大影響。日本靠北京的岡田克也連任十次，這次也落馬，台灣站在北京這一邊的政治人物，今年會有大考驗！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法