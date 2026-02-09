為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    強化台南春節安全 黃偉哲：落實打詐、防竊防搶、交通疏導

    2026/02/09 22:45 記者王俊忠／台南報導
    台南市長黃偉哲到市區街頭頒發慰勉金給擴大臨檢的執勤員警。（台南市警局提供）

    春節過年腳步近，台南市長黃偉哲於今（9）日晚間到市警四分局出席全市同步擴大臨檢勤教，聽取警察局提報加強重要節日安全維護工作3大主軸「治安平穩、交通順暢、民眾安心」重點報告。黃偉哲指出，今年大專生寒假長近7週、年節9天，請警方落實打詐、防竊、防搶與交通疏導工作，讓大家都能過好年。

    黃偉哲並與會的台南民防大隊長康銀壽、巡守大隊長宋俊明、義警副大隊長黃坤山、大台南警察之友會理事長蔡明憲、台南市警察之友會理事長鄭丞焜等人一同視察警力整備出勤情形。

    黃偉哲肯定市警局對治安、交通工作的表現、並表示去年底，台北市發生無差別隨機殺人事件，引發全國各地對耶誕、跨年晚會聚眾數萬人以上活動的緊張，台南也不例外，對於多場大型耶誕及跨年系列活動，市警局投入大量警、民力，周全部署各項安全維護措施，順利圓滿達成任務，表現值得肯定。

    因為今年寒假、年節假期都長，黃偉哲認為，台南旅館住宿率勢必名列前茅，包括觀光客、返鄉探親的遊子都會湧入台南地區，讓台南觀光景點熱鬧滾滾，所以打詐、住家防竊、運鈔安全等防搶任務、壅塞交通的疏導都很重要，要列入工作重點。

    市府期許所有參與維護治安的單位，對於從2月9日起至23日為期15天的「加強重要節日安全維護工作」務必落實執行，善用科技執法，並結合義警、民防、義交及守望相助隊等民間力量，全力投入治安及交通維護工作，打造安全宜居城市，讓市民安心、快樂過好年。

    台南市警局晚間發動全市員警在各地同步擴大臨檢。（台南市警局提供）

