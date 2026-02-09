為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    內政部：尚未收到李貞秀辦理喪失中國籍證明

    2026/02/09 16:31 中央社
    內政部今天重申，國籍法明定，雙重國籍者擔任立委由立法院解職；另內政部3日已函請立法院提供李貞秀已辦理喪失中國籍的佐證資料，但至今未獲回函。（資料照）

    內政部今天重申，國籍法明定，雙重國籍者擔任立委由立法院解職；另內政部3日已函請立法院提供李貞秀已辦理喪失中國籍的佐證資料，但至今未獲回函。（資料照）

    立法院長韓國瑜表示他會保障陸配李貞秀在內的每個立委，行政單位可自行處理國籍法議題。內政部今天重申，國籍法明定，雙重國籍者擔任立委由立法院解職；另內政部3日已函請立法院提供李貞秀已辦理喪失中國籍的佐證資料，但至今未獲回函。

    民眾黨立委、陸配李貞秀是否放棄中國籍引發關注。立法院長韓國瑜受訪指出，「我會保障每一個立法委員，包含李貞秀」，保障每個立委在沒有後顧之憂下全心問政是他的天職；至於李貞秀是否符合或違反國籍法等，行政單位可以自行處理，他沒有調查資源或能力，內政部或中選會依職權調查與了解，或到憲法法庭，他都尊重。

    內政部今天回應，依國籍法第20條第4項規定，李貞秀應於就（到）職前辦理喪失中國大陸國籍，並於就（到）職日起1年內將喪失中國大陸國籍證明繳附給任用機關、立法院，若未在就（到）職前辦理放棄外國國籍，即不符國籍法第20條意旨。

    內政部重申，國籍法第20條規定，雙重國籍者擔任立法委員，應由立法院辦理解職，內政部已於1月28日函請立法院秘書長周萬來於辦理立法委員就（到）職時依國籍法第20條規定辦理，並於2月3日函請周萬來協助提供已辦理的佐證資料，但至今未獲回函。

    針對民進黨立委林楚茵質疑，李貞秀在2025年3月才赴中國辦理戶籍註銷並取得證明，這代表李貞秀在2024年1月立委選舉投票時，仍在中國設有戶籍，不具參選資格。

    內政部表示，台灣地區與大陸地區人民關係條例第21條第1項規定，大陸地區人民經許可進入台灣地區者，除法律另有規定外，非在台灣地區設有戶籍滿10年，不得登記為公職候選人。針對李貞秀的參選資格，內政部並非兩岸條例主管機關，至於李貞秀註銷戶籍時間點，因涉個資，不便對外公開。

