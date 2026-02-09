捲霸凌法官爭議 高金枝卸任高院院長致歉

高院院長高金枝今卸任。（記者楊心慧攝）

台灣高等法院今舉行新卸任院長交接典禮，捲入霸凌法官爭議的高金枝卸任高院院長，並將院長之位交接給卸任司法院副秘書長王梅英。高金枝致詞時坦言，她忘了來自高院院長婆媽式的關心、叨念，其實對同仁來說是種壓力，也向同事致歉。總統府日前也公布高金枝卸任後將接任司法院秘書長一職。

高金枝將接司法院秘書長

高金枝日前爆出霸凌高院法官，道歉時還酸：「不知道妳這麼玻璃心」，甚至後續在該法官女兒重病時，並說因為該法官的個性才導致女兒如此，令法官相當受傷。

除霸凌一事外，高金枝高院院長任內破例給前院長李彥文辦公室，院內法官質疑為何公務廳舍可以提供給已退休的李使用，質疑有圖利之嫌。

總統府上月26日公布高金枝將任司法院秘書長一職。

高金枝今卸任高院院長，並在致詞時談到在高院任院長三年多來的日子，謝謝各界的指教批評、支持，讓高院成長茁壯，也謝謝高院同仁願意、勇敢改變，但仍有很多地方要優化，相信王梅英上任後，會做得比她更好。

高金枝也提到自己的媽媽個性，常婆婆媽媽式的關心，叨念法官同仁，自以為是的叮嚀，如運動、吃飯、休息等，甚至還會說趕快回家陪家人，卻忘了出於院長的關心，對同仁來說是種壓力，而非溫暖，造成各位壓力也希望藉此機會向大家抱歉，也謝謝各位的包容。高金枝話鋒一轉說，她還是要說一句話，「請大家要運動」。

司法院代理院長謝銘洋致詞時稱讚高金枝於任內大力爭取審判和行政人力，並為了減輕法官案件量負擔，先後成立民事新案調解庭、刑事新案審查庭和金融專庭，成效良好，其他法院也效法辦理，他也說對於高金枝推動司法業務上各項數位化變革投入的心血，以及審判經驗及行政經驗豐富等相當佩服。

謝銘洋也說，高金枝將屆齡退休，但其資歷跟能力，退休相當可惜，認為她適任司法院秘書長人選，經再三請託、懇談，終於獲得她首肯出任秘書長，願意承擔更重的責任。

司法院副秘書長王梅英卸任副秘後，今接任高院院長。（記者楊心慧攝）

