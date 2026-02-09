為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    寒流最凍「體感剩3度」 台中1天21人命危最高齡108歲

    2026/02/09 16:53 記者黃旭磊／台中報導
    7-11便利商店貼出取暖公告。（資料照）

    全台昨天（8日）凍成凍蕃薯，中台灣冷吱吱戶外像冰箱，中央氣象署統計，入夜凌晨最凍「體感剩（攝氏）3度」，台中市消防局說，包含凌晨24小時內有21人因急病OHCA救護，最長年齡為108歲，社會局提醒若無室內休息，可到臨時收容所取暖。

    中央氣象署表示，包含台中在內，全台21縣市於8日發布低溫特報，最低溫更是只有6度，最冷時間在今天凌晨，體感溫度僅3～4度，而上午太陽露臉後氣溫逐步回暖，明日（10日）週二氣溫將更明顯回升，中南部高溫可達26度。

    台中市消防局表示，8日清晨8時至9日8時，有21人因急病OHCA（到院前心肺功能停止）救護，其中有11人OHCA送醫，年齡介於45至108歲。

    社會局說，8日開設避寒期間臨時收容所，一整晚沒有街友入住，提醒民眾若長時間暴露低溫，且無居所躲避，可到臨時收容所取暖。

    除了市府收容所，台中7-11便利商店貼出公告，冬天天氣冷，顧客可以不買東西到店裡吹暖氣休息取暖，店內開設暖氣讓客人感到舒適。

