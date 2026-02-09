掃街被問李貞秀爭議挨嗆不要臉！民眾黨市議員參選人陳怡君竟公布民眾個資

民眾黨中和區市議員參選人陳怡君掃街拜票時，被民眾當面質疑中配立委李貞秀爭議。（擷取自陳怡君Threads）

民眾黨主席黃國昌四大金釵之一、新北市議員參選人陳怡君昨（8）日於中和市場掃街拜票時，遭一名騎腳踏車的男子當眾質疑，批評民眾黨推出擁有中國籍的李貞秀擔任立委是「不要臉、厚臉皮」。陳怡君當下雖回應「她是中華民國人」，但事後於社群發文點名該民眾為罷免團體成員高某某，並質疑這是場「精心設計」的戲碼，此舉意外引發輿論反彈，遭批公布民眾姓名是在霸凌、閃躲問題。

陳怡君昨天晚上在Threads發文表示，當時該民眾大聲喊罵、不給溝通空間，且事後媒體迅速報導，讓她認為這是一場精心設計的嗆聲、一個早就準備好的劇本，為了製造衝突、煽動對立。她感嘆自己只想談在地建設，卻被拉進撕裂的戲碼，並指出該民眾的身分已被網友認出是罷免團體的成員。

然而貼文曝光後，網友幾乎一面倒批評陳怡君的處理方式。網友質疑，參選人公布一般民眾個資的做法極其惡劣，並反嗆民眾黨主席黃國昌也常在暴怒後不給人解釋，「現在是在雙標什麼？你一個市議員候選人是在裝什麼受害者？可不可笑啊？然後你要回答了沒？你認不認同中國籍的人當立法委員？你認不認同她亂填放棄國籍的申請表唬爛民眾？閃躲個屁？」

更有人指出，罷團成員同樣也是一般市民，質疑非本國籍立委爭議是合理監督，要求陳怡君正面回答是否認同具備中國國籍者擔任台灣立委，而非裝受害者閃躲爭議，「我也是罷團成員，所以我不能質疑你們黨內有非本國籍的立委嗎，我就問，不行嗎？」、「霸凌民眾你們最會啦，還公佈人家個資，好意思發這篇文」、「罷團成員也是一般民眾，所以他說的話哪裡有錯？你們推的立委不是中國人嗎？那為什麼有中國國籍呢？」、「這個黨一直在貼民眾標籤是怎樣？在警察身上人體衝浪也想在人民身上衝浪嗎？」

陳怡君事後在社群發文吐露心聲，卻在文中指控嗆聲民眾是罷團成員並公布其姓名。（擷取自陳怡君Threads）

