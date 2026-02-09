為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    指賴清德反應過度 蕭旭岑：證明兩岸交流有助藍營選情

    2026/02/09 16:10 記者林欣漢／台北報導
    國民黨副主席蕭旭岑今（9）日接受主持人黃光芹「CNEWS匯流新聞網」政論live直播節目「中午來開匯」專訪。（「中午來開匯」提供）

    國民黨副主席蕭旭岑近日偕多位黨籍人士、學者專家赴中參與「兩岸交流合作前瞻論壇」，引發社會討論。蕭旭岑今（9）日接受主持人黃光芹「CNEWS匯流新聞網」政論live直播節目「中午來開匯」專訪，面對民進黨指控此行是為「擋軍購」，蕭駁斥這是造謠編故事，且總統賴清德反應過度，顯示其內心「很在意」；蕭也表示，自己當面向中國政協主席王滬寧明確傳達台灣人民不希望發生衝突，也獲得對方的善意回應。

    蕭旭岑表示，鄭麗文在參選黨主席之前、就任之後，一直強調現在最重要的就是兩岸一定要和平，再加上國民黨跟對岸已經有將近10年沒有重啟國共論壇與平台，所以希望透過與產業界、專家學者等透過該平台去與對岸交流。

    蕭旭岑說，鄭麗文之所以有重啟的想法，主要原因在於去年花蓮堰塞湖洪災事件，本來只是小堰塞湖，後來因為處理不當，變成大堰塞湖、釀成洪災，影響到許多花蓮民眾生計；鄭認為中國在這方面的防災很有經驗，也有許多科技上的突破，兩岸應該要交流。

    蕭旭岑強調，從出發前，民進黨就是打政治，不斷地用造謠跟編故事，說國民黨要去中國擋軍購，把政治性目的都加上去，但事實證明全部都是政治性很低的，都是在講產業、老百姓關心的議題。他提到，沒想到2月3日早上10點賴清德在台灣也開了記者會，好像刻意要打對台，「他為什麼要親自上陣，我就搞不懂，可見他很在意」。

    蕭旭岑直言，這一次國民黨去國共智庫論壇，如果對國民黨的選情是負面的，民進黨與賴清德也不用每天編故事跟跳腳，大可坐在家裡翹二郎腿、看著國民黨出狀況就好了，表示對國民黨是有加分的，不然民進黨不會發動媒體、學者或側翼一直出來攻擊。

    「兩岸和平對台灣老百姓都能感受到紅利。」蕭旭岑認為，此行與王滬寧見面，自己就當王的面表示，台灣老百姓不希望發生戰爭衝突，希望和平解決爭端，王也給予善意。他說，這就是和平氣氛，對整個台灣絕對是受歡迎的，民進黨如果沒有辦法去做，在野黨很樂意幫台灣老百姓爭取。

    熱門推播