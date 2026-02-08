抹黑李登輝又拍《世紀血案》 簡舒培：紅色商人洗記憶 錢從哪來？

簡舒培表示，《世紀血案》是紅色商人與威權加害者後代要洗台灣年輕人的記憶。（資料照）

聲稱改編自「林宅血案」的電影《世紀血案》，被踢爆從未知會當事人、前立委林義雄及家屬之外，內容也引起巨大爭議；民進黨籍台北市議員簡舒培指出，資本額僅3萬元的製片商「費思兔」，公司負責人蘇敬軾曾被中國媒體捧為「中國快餐教父」，退休後回台拍電影，首部電影抹黑前總統李登輝是319槍擊案元凶，接著又拍《世紀血案》淡化國家暴力，質疑「費思兔」拍電影不為票房，只為計劃性醜化台灣民主前輩，錢從哪來？

簡舒培說，林宅血案，是台灣民主歷程上，最令人痛心的悲劇事件，卻成了紅色商人與威權加害者後代消費的題材，甚至想要藉此洗記憶，試圖讓未曾走過威權時代的年輕人認為「沒這麼嚴重」。甚至直到事件延燒數日、群情激憤，劇組竟然還想用「工作疏失」、「溝通不周」這種爛理由呼嚨過去。

簡舒培說，《世紀血案》將明擺著是國家暴力的事件，竟宣稱「沒有意識形態」；而受害人林義雄仍然健在，連「化名」都沒有就要將真實事件拍成影視作品的劇組，竟然完全未取得當事人同意，連演員都是拍完才知道，根本沒有獲得授權！更誇張的是，導演竟然是加害者的後代——警總發言人徐梅鄰的孫子！製片商「費思兔」也被起底，資本額僅3萬元，公司負責人蘇敬軾，曾任中國肯德基副總裁、百勝集團董事會副主席、中國事業部主席兼首席執行官。

簡舒培指出，被中國媒體捧為「中國快餐教父」的蘇敬軾，退休後想投入拍電影，卻放棄待了26年、市場龐大的中國，反而回到台灣，瞄準319槍擊案推出了電影《幻術》。這部電影票房奇差就算了，製片商卻好像害怕大家沒看到，直接放在網路上給大家看免錢，影片標題更直接寫著「李登輝是319槍擊案的幕後指使者？」影射李前總統是元兇，堂而皇之地扭曲319槍擊案。

一般來說，拍出一部票房只有200多萬的電影後，正常的電影公司老闆如果沒打退堂鼓，也會檢討失敗原因，在下一部電影的選材、前期、後製多用點心。沒想到「費思兔」不僅繼續拍，而且同樣選擇政治題材、同樣不做考究、同樣把當事人當空氣！費思兔拍電影不為票房、不管品質、不想賺錢，反而是計劃性的抹黑李登輝、林義雄這些為台灣民主化做出貢獻的前輩，動機到底是什麼？

費思兔宣稱《世紀血案》「沒有意識形態」，但上一部電影《幻術》片頭直接打上：「美麗的台灣，曾隸屬中國數百年」，這不僅是拙劣的謊言，更完全就是意識形態！在中國經商26年的中國快餐教父，聯手威權加害者的後代，企圖用一部電影，淡化國家暴力、將悲劇娛樂化、為加害者洗白，告訴未曾經歷那個年代的年輕人，威權統治、白色恐怖、政治迫害「沒那麼嚴重」，不僅是在洗記憶，更是試圖讓民眾對「威權」放鬆警惕的認知作戰。而資本額僅3萬元的費思兔，為什麼能有源源不絕的能力來拍這些不用管票房的電影，背後的資金到底從哪裡來？

