《世紀血案》引爆爭議 魏筠回憶林宅血案陰影：傷口從未乾過

電影《世紀血案》內容涉及1980年「林宅血案」，但製作方事先未通知受害者家屬林義雄，引發抵制聲浪，目前網路更流傳《世紀血案》劇本，指出電影中影射史明的組織成員可能涉案。民進黨桃園市議員魏筠今（8日）凌晨在臉書發文提及林宅血案，表示父親魏廷朝在美麗島事件發生後被捕，林宅血案讓許多美麗島涉案家屬都很害怕，深怕自己也受害，而至今46年，台灣社會多數人還是不知道這段歷史，還被抹黑敘事。

魏筠表示，她出生在1980年1月，出生前一個月父親魏廷朝因為在美麗島雜誌擔任編輯，所以在美麗島事件發生後即被逮捕，在她出生後一個多月，1980年2月28日發生林宅血案。魏筠說：「自此我的母親變得有如驚弓之鳥，當時許多美麗島涉案家屬非常害怕，也怕自己成為受害者。」

魏筠提到，林義雄1985年1月曾來探望她媽媽，並且送了一本「只有香如故」的家書選集，此後這本書，「一直停留在我們家最顯眼的書櫃中，我的床邊故事從來都不是格林童話，而是林宅血案；媽叫我背誦的不是三字經，而是一再叫我們睡前默背，萬一媽媽不見了，要趕快去台北找小阿姨」。

魏筠表示，她曾經以為我們不需要再說林宅血案的故事，也不需要再告訴世人：「我父親只是個雜誌編輯，連燈泡都不會換，卻被誣陷涉及爆炸案，寫了『台灣人的命運應由台灣人決定』這樣的文章，加總入獄17年，臼齒被刑求打落，左手無名指因刑求立不起來。」

魏筠坦言：「我曾經覺得我有什麼必要再告訴別人？大家不是都知道嗎？我為什麼要自曝失落與傷口。然後別人面露驚訝或同情時，我卻感到難堪尷尬好像是我的錯。然後趕快笑著跟人家說沒什麼。大學畢業初入公務機關時，我特別不想讓別人知道我的家庭，避免過多無知的詢問，就是緣於這些惱人的開場白。但至今都46年，台灣社會多數人還是不知道這個屬於這個島嶼傷痛的歷史，還被抹黑敘事，我只好一直再次站出來告訴別人，彷彿傷口的血液都未曾乾過。」

魏筠回憶，1985年那天林義雄來她家看她時，她5歲，林義雄在媽媽面前臉色悲傷，這讓當時還是小孩的他很難忘記，魏筠認為，可能當時他的年紀和雙胞胎過是當下是差不多的，並強調：「錯的人從來都不是我們，是當時那個邪惡的國家政權，是蔣家政權的當時讓林義雄先生失去了孩子，也讓我們被迫和父親隔離的長大。兇手可以用刀子殺人，現在也許可以用傳播媒體煙滅證據栽贓他人。所以我們要勇敢的勇敢的不要讓雙胞胎的故事被忘記。即使那時的我們也是非常的害怕。」

魏筠也提及，小時候她曾經非常生氣，為什麼不能和爸爸住在一起、只能一直寫信，為什麼爸爸不能回來，她也很想和爸媽說對不起，「那時候我真的不知道原因」。魏筠在文末說：「這是個夜不成眠的夜晚，特別是那個恐怖的戲劇居然還想影射栽贓史明先生時，我只好，吞起所有命運的疑惑，寫出這篇文章了。」

