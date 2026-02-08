黃國昌政見被嫌不夠具體 蘇巧慧：我們政見皆比對中央地方再升級

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今表示，「我們的政見都是負責地比對中央和地方政策，再提出更新更好的升級版」，未來會持續推出更多政見，讓新北更多產業一起活絡。（記者黃政嘉攝）

民眾黨新北市長參選人黃國昌昨天到新莊宏泰市場拜年，遇林姓攤商喊政見不夠具體，而所提政見似乎中央也已在做，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天受訪回應，「我們的政見都是負責地比對中央和地方政策，再提出更新更好的升級版」，未來會持續推出更多政見，尤其產業政策，讓新北能有更多的產業，一起在這活絡，請大家拭目以待。

蘇巧慧今到新店建國市場掃街前接受媒體聯訪，對於黃國昌昨天掃街被攤商喊說福利政見不夠具體一事，蘇巧慧表示，「我們的政見都是非常負責任地比對中央和地方政府的政策後，再提出更新更好的升級版，這些意見也都是參考我們現在的議員，像在場的資深議員陳永福、還有非常努力的議員陳乃瑜，都是現任議員給我們的第一線最實際的反饋」。

蘇巧慧表示，「看得出來我的政見，包括從免費營養午餐到減輕醫療負擔，從幫長輩換假牙到升級敬老卡，都是民眾最想知道、最想聽到的訊息，未來我們也會持續推出更多的政見，尤其是產業政策，讓新北能夠有更多的產業，一起在這裡活絡，請大家拭目以待」。

