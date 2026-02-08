民進黨台中市長選戰局勢看漲 賴清德今再與黨公職座談

總統賴清德已多次南下台中市，為民進黨中市長參選人何欣純拉抬聲勢。（記者蘇金鳳攝）

國民黨台中市長人選遲未定已造成兩陣營從心結到交惡，然而，民進黨則是老神在在依照既定的步調往前走，總統賴清德更是全心力挺黨籍台中市長參選人何欣純，今天將再度到台中，中午在何欣純競選辦公室與黨公職進行不公開的座談；這是賴清德一個月內第4次到台中，也彰顯民進黨拿下台中市的決心。

國民黨的不團結，角逐台中市長人選遲未決定，還發生民調是否應公開等爭議，甚至出現路線之爭，民進黨很早就徵召何欣純選台中市長，何欣純甚至早跟所有黨籍市議員每一位進行二次的市政座談會，展現黨內的團結及氣勢，這次選舉似乎是民進黨收復台中市的大好機會。

此外，總統賴清德上個月就到台中市3次，副總統蕭美琴也到台中市1次，每一次到台中市，身旁一定有何欣純，而2月才剛開始一週，今天賴清德總統特地再到台中與黨公職進行不公開的座談會，表定時間2個半小時，要讓了解基層及市政問題的市議員，提供給身兼黨主席的總統賴清德打贏台中市選戰的意見，顯然民進黨現在已是中央跟地方蓄勢待發，要打贏台中市長的選戰。

