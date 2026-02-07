日本眾院明大選！ 吳靜怡分析：日美關係將進入緊密的「強人聯合」

日本首相高市早苗（右）與美國總統川普（左）。（路透）

日本眾議院大選將於8日投開票，民調顯示自民黨氣勢持續擴大，席次有很高機會單獨過半。媒體人吳靜怡表示，當「台灣有事即日本有事」的高市早苗拿到最強民意授權，亞洲的地緣板塊會如何震動？這場選舉結果也會直接影響台灣和整個對亞太安全，明日揭曉。

吳靜怡在臉書PO文表示，日本大選倒數！寒冬裡的日本豪賭，高市早苗能否帶領日本走向新「強人時代」？明天日本眾議院大選就要來了！二月的豪雪跟低投票率，可能是這場「政治豪賭」中最後的變數，這次不只是首相高市早苗的信任投票，更是日本國運的十字路口。

吳靜怡指出，日本人進投票所要領兩張票，第一張投「人」（小選區）也就是看誰在地服務好、個人魅力強；第二張投「黨」（比例代表），決定政黨的席次分配。在日本是採用書寫式投票，台灣時間6點開始投票到晚上7點，截止投票的瞬間，日本各大媒體會立刻發布出口民調，這時大局基本已定，執政黨是否過半通常在深夜前即可得知。

吳靜怡續指，這次選舉是高市早苗首相上任後的「突擊式解散」，被視為對其政權的信任投票，她已公開表示，若執政聯盟（自民黨、公明黨、維新會等）未能取得過半席次（233 席），她將辭職負責！高市利用超過60%的超高個人支持率，試圖一舉洗刷自民黨之前的低迷，並達成「修憲級」的席次優勢，高市在年輕族群中那種「炸裂式」的90% 支持率，顯示日本社會正在經歷一場前所未有的「政治偶像化」Sana-mania現象，高市早苗以超保守立場和社群媒體魅力吸引年輕選民，這次最有趣的現象就是高市早苗愛用的包包、吃過的仙貝都賣到缺貨，甚至連川普都出來幫她跨海助選，這種「高市流」的選戰打法，完全打破了日本政壇的老派沉悶。

吳靜怡分析，川普在選前公開表態支持鐵娘子高市，這對日本商界與保守派是強心針，也預告了未來日美關係將進入極度緊密的「強人聯合」時代，值得台灣觀察的部分就是川普已公開表態「100%支持高市」，如果自民黨與維新會的執政聯盟順利奪下修憲席次，日本未來的國防支出與對台立場將不再有模糊空間。

吳靜怡直言，當「台灣有事即日本有事」的高市早苗拿到最強民意授權，亞洲的地緣板塊會如何震動？這場選舉結果也會直接影響台灣和整個對亞太安全，明日揭曉。

