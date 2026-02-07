蕭敬嚴質疑社福政見財源 蘇巧慧籲理性辯論：一起為新北努力

民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧表示，大家在討論政見時候，都可以基於事實跟理性彼此辯論、討論，未來就繼續一起為新北努力。（記者羅國嘉攝）

民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧近日端出牛肉，拋出涵蓋幼兒、學童、早產兒及長者的「六大福利政見」。然而，國民黨新北市議員第11選區（金山、萬里、汐止）擬參選人蕭敬嚴質疑財源哪裡來？並批評亂撒幣。對此，蘇巧慧表示，大家在討論政見時候，都可以基於事實跟理性彼此辯論、討論，未來就繼續一起為新北努力。

蘇巧慧今天在議員鄭宇恩、新北第一選區（石門、三芝、淡水、八里）擬參選人游明諺等人的陪同下，前往淡水清水街市場掃街、拜年。行前接受媒體受訪時，被問及蕭敬嚴做出一些烏龍指控，會不會覺得有些無辜，有收到他的致意嗎？

蘇巧慧指出，實在不知道他是從哪裡看來的政見，不過既然他已經向大眾道歉了，只要大家在討論政見時，都可以基於事實與理性來做辯論、討論，未來就是繼續一起為新北努力。

談及今天的行程，蘇巧慧表示，年前市場人潮特別多，所以團隊現在一步一腳印走訪新北各區，拜訪鄉親，讓大家看見不只是市長候選人蘇巧慧本人，也看見在地優秀的新北市議員與參選人，包括鄭宇恩與游明諺。她強調，會緊握每一雙手，讓市民感受到團隊的誠意，持續努力，爭取市民認同。

蘇巧慧也說，近日陸續提出多項政見，對手也有政見主張，作為候選人，彼此以政見爭取市民支持，取代負面謾罵與攻擊，才是新北市民的福氣。她認為，首長的責任就是照顧新北每個家庭，因此從免費營養午餐、減輕醫療負擔，到協助長輩換假牙、提升敬老卡，相關政策都是希望同時照顧長輩與孩子，並減輕三明治族群父母的壓力，讓市民感受到政府是可靠的靠山，不必孤軍奮戰。未來將持續提出更多政見，連結照顧產業、促進就業，期盼讓新北變得更好。

民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧到淡水掃街、拜年。（記者羅國嘉攝）

