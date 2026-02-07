「土方之亂」捲入陳金德！行政院還原會議過程

政院人士表示，土方會議被斷章取義並且扭曲，讓外界誤以為陳金德是為解決土方問題，打算讓所有營建剩餘土石方都傾倒在農地之上。（資料照）

前環保署副署長、環境律師詹順貴發文指出，「土方之亂」是某行政院政務委員惡搞下的內爆，還企圖以「農地改良」之名，讓營建剩餘土石方回填農地，外界認為其指涉的政委就是陳金德。政院人士表示，會議過程被斷章取義並且扭曲，讓外界誤以為陳金德是為解決土方問題，打算讓所有營建剩餘土石方都傾倒在農地之上，進而影響農業生態環境。

詹順貴4日發文後，行政院5日在院會後記者會未正面回應詹順貴對「某政委」的質疑，僅表示行政院已提出三項具體方案。不過，外界進一步點出，詹順貴指涉的就是陳金德。

對此，政院人士指出，引發土方回填農地的爭議，是源自於「農業發展條例施行細則」，近日行政院與內政部、農業部針對土方議題開會的期間，陳金德確實有提到過去修法狀況。陳曾在會議上指出，現行規定容易造成誤會，以為開挖出來的土石方，縱使土質良好符合農地土地改良土質，也不可以回填。

政院人士說，當時會議引發熱烈討論，而陳金德也提出建議，可以將修改農發條例相關規定納入考慮：營建剩餘土石方篩分後的B3（粉土質土壤）、B4（黏土質土壤），經過第三方公正檢驗單位確認品質合格後，再按規定作為土地回填或客土改良用途，且全程納入監管，嚴禁不當流向及違規棄置；而且在法規明確的狀況下，也不會讓各地方政府誤以為所有的營建剩餘土石方都不能填良質土於農地改良。

該名人士解釋，實際上，各縣市政府在農地改良核准案件非常少，陳金德擔心的誤會確實不無道理。只不過會議上的過程，被斷章取義並且扭曲，讓外界誤以為陳金德是為了解決土方問題，打算讓所有的營建剩餘土石方都傾倒在農地之上，進而影響農業生態環境。

據了解，農業部沒有否認陳金德的建議，不過當時會議中也提到，現行規定已明確規定農地改良必須回填良質的土方，因此農業部1月就澄清說明，目前沒有再修法的必要。

行政院在1月29日院會聽取內政部「加速營建剩餘土石方全流程去化策略」報告前，也在內部會議請陳金德、農業部及內政部針對近期農地回填的爭議進行說明，行政院找卓榮泰認為目前的規範已經非常明確，也強調回填農業用地的土壤，必須是適合用於種植的土質，程序再嚴格複雜都不能鬆懈。

