反年改法案、眷改條例救濟兩套標準？政院：在野未見懸崖勒馬

政院人士指出，無論是釋憲加上暫時處分，或者不副署，都是行政院制衡立院濫立惡法的救濟手段，但立法院在野黨未見懸崖勒馬，反而更加肆無忌憚通過更多違憲甚至侵害更多憲政機關權限的法案。（記者鍾麗華攝）

行政院長卓榮泰昨（5）日宣布「眷改條例」修正條文「不副署」，不過，反年改法案卻「副署」、聲請釋憲，對於兩者標準是否一致？政院人士指出，其實無論是釋憲加上暫時處分，或者不副署，都是行政院制衡立院濫立惡法的救濟手段，但立法院在野黨未見懸崖勒馬，反而更加肆無忌憚通過更多違憲甚至侵害更多憲政機關權限的法案。

行政院長卓榮泰在去年12月15日「不副署」財劃法，創下憲政首例；不過，憲法法庭在12月19日恢復運作，卓揆當時表示，「憲法法庭已恢復正常運作，有一個最終憲法裁判員」，遂對12月12日三讀的反年改法案，拍板「副署」並聲請釋憲。

請繼續往下閱讀...

不過，反年改法案讓政府10年須再增加撥補公教退撫基金6390億元，行政院未採「不副署」的方式，但「眷改條例」卻決定不副署，被質疑法案「不副署」沒有一致標準。

對此，行政院發言人李慧芝表示，卓揆已多次表明，只有在「摧毀國家的憲政體制」、「削弱國家安全」，以及「破壞國家財政紀律」，並且有「違法難以回復」的狀況之下，才會審慎運用「不副署」的憲法權力，且相關要件都會經過審慎評估、綜合判斷來考量。

李慧芝指出，眷改條例修法不僅再次違反權力分立，侵害行政院的預算編制權限，甚至完全無視於司法院大法官所確立的禁止個案立法原則，明顯違反並挑戰國家憲政體制；此外，修法也將增加老舊眷村改建基金財務負擔，破壞財政紀律，未來如果適用在個案上，更將造成無法回覆的結果。

政院人士說明，政院在評估反年改法案時，也曾綜合評估這些要件，反年改案確實是違反權力分立、侵害行政權、破壞國家憲政體制及財政紀律的法案。

政院人士指出，司法院大法官會議在2018年，曾就「年金改革」作出釋字第781、782、783解釋文，判定「維持基本生活」的改革核心合憲。但遺憾的是，在野黨仍無視反年改將導致年金提早破產的風險，執意推動修法。有鑑於此，行政院在審慎考量後，決定將反年改法案「再次」交付大法官判決。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法