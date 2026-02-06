跨區力挺林亮君 蘇巧慧：為民主奉獻年輕人都要幫忙

林亮君舉辦止血帶急救課活動。（記者甘孟霖攝）

年底就要地方選舉，尋求連任的台北市議員林亮君今（6日）找來民進黨新北市長參選人蘇巧慧同台。蘇巧慧讚林亮君很有執行力、堅持價值，並強調不僅台北，只要全台各地只要有為民主價值奉獻的年輕人，都有義務要幫助他們。

林亮君今舉辦「止血帶急救課程」，找來蘇巧慧同台。林亮君說，因為現在大家對於這個全民社區防衛韌性的意識越來越提升，舉辦課程希望大家除了自救以外，未來也可以救人，而蘇巧慧也是立法院全民防衛連線的副會長，所以也特別邀請一起同台。

蘇巧慧說，與林亮君認識許久，一直都很欣賞林堅持價值，且非常有執行力，過去也積極參與學運、社運事件，可見其堅持民主的價值，在選區服務八年內也政績滿滿，她特別有印象的如淡水河岸翻新、催生圓山會展展區等，這就是雙北市民共同在意的議題，她也希望一起和價值相同的年輕世代，共同打造共好的雙北。

媒體問，未來是否有機會幫台北市其他議員站台？蘇巧慧說，現在爭取新北市長，會全力以赴照顧好帶領的新北隊，而全國各地不只台北市，只要任何能為民主價值奉獻的年輕人，都有義務幫助他們被更多選民認識。

林亮君說，感謝蘇巧慧百忙中抽空來，過去蘇就很關心學生運動在民主的努力，也很照顧後輩，明天她則是找來立委吳思瑤陪同掃街。她說，年輕的力量在議會非常重要，過去八年非常多改變，包含議事直播等，還有許多性別平權的法案推動，都因為有更多進步力量加入，活水注入地方議會而達成。

林亮君（右）找蘇巧慧（中）站台。（記者甘孟霖攝）

