沒繳補充保費罰3倍？ 健保法遭判部分違憲 衛福部允2年內修法

衛福部社會保險司表示，將依憲法法庭判決意旨檢討修法，修法完成前，個案裁罰將彈性處理。（資料照）

憲法法庭今（6日）就健保補充保費裁罰制度作出判決，認定「全民健康保險法」第85條以「應扣繳金額」作為罰鍰唯一計算基準，並處以固定倍數罰鍰，部分情況下可能罰得太重，違反比例原則，判定這部分規定違憲，並要求主管機關在判決公告後2年內檢討修正；對此衛福部社會保險司表示，將依判決意旨檢討修法，修法完成前，個案裁罰將給予彈性處理。

本案源於全晟土木包工業負責人陳冠均，2017年給付3名工人薪資，依法應在給薪時扣取並繳納補充保險費，但陳未依規定辦理，經健保署查核後應補繳約3萬1千元，仍逾期未繳，遭依健保法規定開罰3倍、約9萬3千元。

請繼續往下閱讀...

依現行健保法第85條規定，負有扣費義務的人，如果沒有依規定在給薪時扣取，並繳納補充保險費，健保署可以先限期要求補繳；若已逾期限仍未補繳，則依「原本應扣繳的金額」開罰，一開始罰1倍，若再不繳，最重可罰到3倍。

陳姓負責人主張因屬每日給薪，實務上難以即時扣費，且工人已離職、不易追償，認為不論情節一律處3倍罰鍰不符比例原則，在行政救濟均遭駁回後聲請釋憲。憲法法庭認為，固定倍數裁罰可能導致個案處罰過苛，違反比例原則並侵害財產權，要求相關機關於修法完成前，個案若有明顯過苛情形，應依判決意旨處理。

針對判決結果，衛福部社會保險司司長張鈺旋受訪強調，補充保險費的收繳制度，仍是維持全民健保制度穩定運作的重要基礎。不過，大法官確實在本案中特別指出，依健保法第85條，以應扣繳的補充保險費金額作為計算罰鍰的唯一標準，並處以固定倍數罰鍰，可能在部分個案中造成處罰顯然過苛，要求相關機關自判決公告之日起2年內進行檢討修正，衛福部將依照大法官判決意旨，朝修法方向進行相關檢討。

張鈺旋也指出，大法官在理由書中提到，在法律尚未完成修正前，相關機關及法院於個案判斷時，仍應參酌實際違規情節，裁處較為適當的罰鍰金額，而不必受限於健保法第85條所定的固定倍數裁量限制。她表示，判決意旨相當清楚，衛福部將依判決主文與意旨，在執行面轉知保險人、也就是中央健康保險署，在個案違規認定上建立裁量基準，讓裁罰不再限於「應扣繳金額1倍或3倍」這種缺乏彈性空間的處分方式，改採較具彈性的裁量處理。

相關新聞請見︰

雇主代繳補充保費｢不繳罰3倍｣ 憲法法庭判健保法部分違憲、2年內修法

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法