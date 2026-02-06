為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    AIT拜訪周春米 谷立言「超台味南部造型」引熱議

    2026/02/06 17:13 即時新聞／綜合報導
    AIT昨日在臉書PO出谷立言與周春米合照，谷立言穿著的背心意外引發熱議。（取自AIT臉書）

    AIT昨日在臉書PO出谷立言與周春米合照，谷立言穿著的背心意外引發熱議。（取自AIT臉書）

    美國在台協會（AIT）處長谷立言，上週南下屏東拜訪縣長周春米，討論屏東縣如何成為台灣下一代產業戰略的基石。AIT昨日在臉書PO出谷立言與周春米合照，谷立言穿著的背心意外引發熱議，網友直呼：「AIT在南部都會穿背心耶」、「很台」、「宮廟背心，哈哈」。

    AIT 昨日發文表示，谷立言於上週與屏東縣長周春米會面，討論屏東縣如何成為台灣下一代產業戰略的基石。AIT指出，透過推動低軌衛星園區、專屬火箭發射場及尖端無人機研究的發展，屏東正成為新時代經濟合作的樞紐。這些計畫將創造高價值就業機會，提升台灣的科技與製造能力，並強化台灣作為韌性國防與航太供應鏈中值得信賴夥伴的角色，同時直接增強台灣的安全。

    不過，網友都把焦點放在AIT貼出的照片中、谷立言穿著的背心上。只見谷立言入境隨俗，換上一件台灣味十足、印有姓名職稱的「戰術裝備」，與台灣民代、宮廟人員的日常著裝如出一轍。

    貼文下方，網友紛紛留言：「背心很可愛」、「AIT在南部都會穿背心耶」、「台味背心就是讚」、「宮廟背心」、「背心也太台風了」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播