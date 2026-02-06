AIT拜訪周春米 谷立言「超台味南部造型」引熱議

AIT昨日在臉書PO出谷立言與周春米合照，谷立言穿著的背心意外引發熱議。（取自AIT臉書）

美國在台協會（AIT）處長谷立言，上週南下屏東拜訪縣長周春米，討論屏東縣如何成為台灣下一代產業戰略的基石。AIT昨日在臉書PO出谷立言與周春米合照，谷立言穿著的背心意外引發熱議，網友直呼：「AIT在南部都會穿背心耶」、「很台」、「宮廟背心，哈哈」。

AIT 昨日發文表示，谷立言於上週與屏東縣長周春米會面，討論屏東縣如何成為台灣下一代產業戰略的基石。AIT指出，透過推動低軌衛星園區、專屬火箭發射場及尖端無人機研究的發展，屏東正成為新時代經濟合作的樞紐。這些計畫將創造高價值就業機會，提升台灣的科技與製造能力，並強化台灣作為韌性國防與航太供應鏈中值得信賴夥伴的角色，同時直接增強台灣的安全。

不過，網友都把焦點放在AIT貼出的照片中、谷立言穿著的背心上。只見谷立言入境隨俗，換上一件台灣味十足、印有姓名職稱的「戰術裝備」，與台灣民代、宮廟人員的日常著裝如出一轍。

貼文下方，網友紛紛留言：「背心很可愛」、「AIT在南部都會穿背心耶」、「台味背心就是讚」、「宮廟背心」、「背心也太台風了」。

