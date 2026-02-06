蔣萬安喊「民進黨的這些叔叔阿姨沒自信」 吳欣岱：沒自信的只有你蔣萬安

台北市長蔣萬安上月底出席2026台北燈節宣傳記者會。（資料照）

台北燈節將登場，台北市觀傳局日前公布，西門町展區與中國潮流IP「泡泡瑪特（POP MART）」合作，遭綠營批評把主角留給「中國品牌」。蔣萬安今回應，「民進黨的這些叔叔阿姨，顯得很沒自信，應跟台灣的年輕人看齊」。台灣基進台北黨部主委吳欣岱舉出台灣創作者的表現，嗆說，「沒自信的只有你蔣萬安！」

吳欣岱今日於臉書發文指出，她從最一開始指出泡泡瑪特背後的創辦人，是中共政協委員後，中國國台辦、中國國民黨、台北市政府及蔣萬安等人就開始演出一連串的大戲，根本自證台北燈會用公家預算宣傳泡泡瑪特一事，就是刻意操作的文化統戰。

請繼續往下閱讀...

今天蔣萬安又說，台灣人拒絕中國的文化統戰，是因為沒有「文化自信」。吳欣岱質疑，「這什麼邏輯？簡單的舉例給市長聽，難道台北市老鼠肆虐，造成漢他病毒感染，蔣萬安出來滅鼠，是因為你沒有『健康自信』嗎？」

當然不是。既然如此，那怎麼會覺得我們要拒絕劣質的中國文化，是沒有文化自信呢？

我要再次強調，中國的文化統戰之所以會被全世界各國警覺、進而防範，是因為這些文創產品的背後是中國共產黨，而不是因為所有國家都沒有「文化自信」。

台灣有自己眾多的文創作者，在燈節主題釋出後紛紛質疑：為什麼北市府不帶頭支持本土創作？明明每年在世貿、花博公園、松菸和華山有眾多努力的台灣創作者，更別提已連續兩年在南港舉辦的台灣最大文化博覽會！數不清的台灣創作者扎根、成長於本土，他們的努力蔣萬安不僅看不到，更荒謬的覺得要靠一個敵國IP才能行銷台灣？吳欣岱酸說，「是的，台灣年輕人非常有自信，沒自信的只有你蔣萬安！」

放眼全世界，美國、澳洲、歐洲多國、日本、印度，都曾關閉或限制由中國官方資助的文化與學術機構，封鎖中國背景的App，或提高對中資文化產業的審查門檻。這些國家哪一個沒有自己的文化實力？哪一個沒有影視、音樂、出版、動畫等強大文化輸出？

他們之所以選擇防範，是因為很清楚：問題不在「文化」，而在背後那個操控文化的政權。把防堵中共包裝成文創產品的政治滲透，硬說成是沒有文化自信，這種說法，就跟說防疫的人是沒有健康自信一樣荒謬。吳欣岱嘆說，「邏輯不通就不要亂教小孩啊，看了真的很ak-tsak欸。」

相關新聞請見︰

台北燈節合作「泡泡瑪特」引熱議 蔣萬安：民進黨的叔叔、阿姨很沒自信

台北燈節西門町展區攜手泡泡瑪特 6組IP超萌現身

吳欣岱。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法