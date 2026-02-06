為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    台北燈節合作「泡泡瑪特」引熱議 蔣萬安：民進黨的叔叔、阿姨很沒自信

    2026/02/06 11:00 記者孫唯容／台北報導
    蔣萬安今（5日）則認為，台灣的年輕人非常有文化自信，民進黨的叔叔、阿姨就顯得很沒自信，應該要跟台灣年輕人看齊。（記者田裕華攝）

    台北燈節今年攜手中國品牌「泡泡瑪特（POP MART）」，集結6大IP在西門町打造燈飾，遭到綠營批評把主角留給「中國品牌」，各界爭議不斷，國台辦昨以「兩岸同胞同文同種」，中國商品得到台灣民眾喜愛很正常。蔣萬安今（5日）則認為，台灣的年輕人非常有文化自信，民進黨的叔叔、阿姨就顯得很沒自信，應該要跟台灣年輕人看齊。

    台北燈節將在2月25日至3月15日登場，今天在圓山花博、西門町打造雙展區、雙IP，其中西門展區將與中國IP「泡泡瑪特」合作，對此引發爭議，更遭質疑「缺乏文化自信，只能走廉價捷徑」。

    國台辦昨表示，中國商品得到台灣民眾喜愛很正常，民進黨政客對此跳腳、惡意抹紅，暴露的是「逢中必反」的扭曲心理和虛弱本質。

    蔣萬安今出席與內湖區里長有約，活動前受訪強調，台灣的年輕人非常有文化自信，民進黨的這些叔叔阿姨就顯得很沒自信，而且應該要跟台灣的年輕人看齊。

    蔣萬安說，台北燈節他們規劃雙展區、雙 IP，不只泡泡瑪特，還有變形金剛，這些國際大IP來，不只讓台北走進世界，也讓世界看到台北，這都是非常令人期待的好事。

